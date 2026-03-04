El Siam Park de Gran Canaria avanza en su tramitación con el cierre del plazo de alegaciones a su evaluación ambiental

El proyecto del Siam Park en Gran Canaria ha concluido un nuevo trámite administrativo con el cierre del plazo de 45 días de consulta pública del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria del Plan de Modernización y Mejora (PMM) de El Veril, abierto el pasado 16 de diciembre de 2025, con alegaciones de colectivos ecologistas y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, entre otros. Concluido este procedimiento, el expediente se encuentra en fase de estudio y contestación de los escritos presentados, un trámite que podría prolongarse hasta el verano.

Una vez resueltas las alegaciones ambientales, el siguiente paso será la aprobación de la propuesta urbanística, que deberá recibir el visto bueno inicial y definitivo del Consejo de Gobierno de Canarias, con sus correspondientes exposiciones públicas. Si la tramitación avanza sin contratiempos, esta fase podría quedar resuelta a finales de 2026. Posteriormente, el expediente pasará al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, que deberá aprobar los proyectos de gestión y urbanización, nuevamente con fases de alegaciones, lo que añadiría al menos seis meses más al proceso.

Por último, la concesión de la licencia municipal a Loro Parque exigirá también una evaluación de impacto ambiental específica para la ejecución de las obras, de modo que el conjunto de los trámites pendientes podría extenderse hasta el segundo semestre de 2027, una vez celebradas las elecciones autonómicas y locales.

«Debemos seguir trabajando para que pueda salir adelante», defiende Alejandro Marichal

Respaldo de San Bartolomé de Tirajana

El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, expresó recientemente en la Bolsa Internacional de Turismo de Berlín 2026 (ITB) el respaldo del Consistorio a todas las iniciativas "que contribuyan a renovar la oferta turística y reforzar la competitividad del destino (...) y debemos seguir trabajando para que puedan salir adelante", al tiempo que confirmó la intención de la familia Kiessling, promotora del proyecto, en que se desarrolle en el ámbito de El Veril.

Marichal explicó que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ya ha remitido al Gobierno de Canarias su análisis técnico dentro de la fase ambiental del plan después de que ambas administraciones celebrasen una reunión de coordinación para avanzar en el procedimiento, con el objetivo de garantizar que el documento se ajuste al planeamiento municipal vigente y a la normativa aplicable.

En sus alegaciones, el Consistorio había solicitado al Ejecutivo regional que concretase qué puede construirse y en qué condiciones en El Veril, al advertir que el planeamiento municipal contempla el uso recreativo pero no desarrolla todos los parámetros necesarios para una actuación de esta envergadura, con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica del instrumento antes de que avance en su tramitación ambiental.

Rechazo de ecologistas

El colectivo Turcón-Ecologistas en Acción formalizó su oposición al Siam Park en un escrito de más de 30 folios dentro del trámite de información pública. Además de remitir sus alegaciones a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno canario, Turcón se dirigió también al Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Patrimonio del Estado al entender que el 70% del suelo afectado es de dominio público estatal.

El colectivo advirtió de la posible afección a bienes de titularidad estatal, incluido el dominio público hidráulico cuya gestión ordinaria ejerce el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Por ello, reclamó que el Estado comparezca expresamente en el procedimiento y pidió que se revisen o se suspendan las autorizaciones de canalización en el cauce del barranco hasta asegurar la compatibilidad con la normativa básica de aguas y con la protección del dominio público.

Turcón cuestionó además la ocupación parcial del cauce en un contexto de riesgo climático e inundabilidad y consideró inadecuada la clasificación urbanística propuesta, que a su juicio recupera categorías de suelo ya superadas por la legislación territorial. En conjunto, más de 30 colectivos ecologistas, científicos y sociales de Canarias, han manifestado su oposición a la iniciativa.

Doce años de retrasos

El proyecto arrastra numerosos retrasos desde que la familia Kiessling planteara hace casi 12 años por primera vez la construcción de un parque acuático en Gran Canaria inspirado en el modelo implantado en Tenerife hasta que en 2022 la Justicia obligó a reiniciar el procedimiento. Durante los dos últimos años, el Gobierno autonómico, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y la promotora han trabajado en un nuevo borrador del Plan de Modernización de El Veril para intenta blindar jurídicamente la iniciativa.

La alternativa contempla una superficie global de 183.905 metros cuadrados, con una parcela principal de casi 165.000 metros destinada al parque temático y a una oferta alojativa asociada de unas 460 plazas, con una altura máxima de seis plantas. El plan reserva además más de 11.000 metros cuadrados para espacios libres públicos, dotaciones y equipamientos, e incorpora criterios de movilidad sostenible.

El gobierno municipal defiende la implantación del Siam Park como una actuación estratégica para revitalizar un destino turístico maduro que concentra más del 64% de las plazas hoteleras de la isla, unas 43.500 camas, pero que acusa síntomas de obsolescencia y residencialización del suelo turístico.

La memoria del plan, elaborada por Gesplan, compara el potencial impacto transformador del parque con el efecto Guggenheim en Bilbao, subrayando su capacidad para reposicionar el destino en el circuito internacional del ocio. Las estimaciones incluidas en el documento apuntan a unos 500 empleos durante la fase de construcción y a alrededor de 300 puestos directos y 600 indirectos una vez en funcionamiento. El proyecto se concibe como un equipamiento estructurante de primer nivel, similar al Siam Park de Adeje, en Tenerife, considerado uno de los mejores parques acuáticos del mundo.