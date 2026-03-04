Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tony Tun Tun, Miriam Cruz, Fulanito, El Combo Dominicano y Dj Toni Bob, artistas confirmados para el Carnaval Familiar de Maspalomas

La edil Yilenia Vega resalta los cambios en el calendario para que "los más pequeños puedan disfrutar de la magia del circo sin las restricciones del calendario escolar"

Tony Tun Tun, Miriam Cruz, Fulanito, El Combo Dominicano y Dj Toni Bob, artistas confirmados para el Carnaval Familiar de Maspalomas

Tony Tun Tun, Miriam Cruz, Fulanito, El Combo Dominicano y Dj Toni Bob, artistas confirmados para el Carnaval Familiar de Maspalomas / LP/DLP

La Concejalía de Festejos de San Bartolomé de Tirajana ultima los preparativos para que, a partir de la próxima semana, las calles de Maspalomas se transformen en una gran carpa circense. El Carnaval Internacional de Maspalomas 2026, que se celebrará del 10 al 22 de marzo, arranca con gran expectación tras haber sido declarado Fiesta de Interés Turístico de Canarias. Este año, la alegoría dedicada al circo impregnará cada acto de color, acrobacias y la magia propia de los grandes espectáculos internacionales.

El programa comenzará oficialmente el martes con la tradicional carroza anunciadora, dando paso a una semana intensa donde la seguridad y la proyección exterior serán los pilares fundamentales. La organización espera superar las cifras de asistencia de años anteriores, consolidando a Maspalomas no solo como un destino de sol y playa, sino como el epicentro de la libertad y el entretenimiento en el archipiélago durante el mes de marzo.

En este sentido, la concejala de Turismo, Eventos y Festejos, Yilenia Vega, ha subrayado el esfuerzo realizado para que esta edición sea la más integradora hasta la fecha: "Hemos diseñado un Carnaval pensado por y para las familias. Al trasladar actos clave al fin de semana, garantizamos que nuestros residentes, y especialmente los más pequeños, puedan disfrutar de la magia del circo sin las restricciones del calendario escolar. Nuestra meta es que quien nos visite quiera repetir, llevándose un recuerdo imborrable de hospitalidad y alegría".

Uno de los momentos más esperados será el Carnaval Familiar, que este año contará con un cartel artístico diseñado para hacer bailar a todas las generaciones. El escenario vibrará con la energía de Tony Tun Tun, Miriam Cruz y Fulanito, quienes traerán los ritmos más internacionales al corazón de la fiesta. Junto a ellos, la música de la orquesta El Combo Dominicano y el talento de DJ Tony Bob completarán una jornada festiva que se desarrollará entre las 14:00 y las 20:00 horas del sábado 14 de marzo.

Ese mismo día se celebrará la ya consolidada Cabalgata Infantil a las 12:00 horas y el gran Mogollón (23:00 horas). Con este despliegue, Maspalomas se prepara para levantar el telón de su fiesta más emblemática, reafirmando su compromiso con la promoción del destino y la dinamización económica a través de su tradición cultural y el ocio de calidad.

