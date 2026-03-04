Vielo Rodríguez, presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas: «El exceso de legislación está ahogando al sector»

Los pescadores canarios han sido reconocidos por el Cabildo de Gran Canaria. En concreto la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Las Palmas recibió una distinción por su desempeño para fortalecer el papel de las cofradías como motores de desarrollo local. Tras años de tradición en las Islas, la flotilla pesquera más longeva del país sigue navegando en las costas del Archipiélago atrapados entre un relevo generacional que se les resistes –como a casi todo el sector primario– y los nuevos reglamentos y normativas que llegan desde Europa pero que «lo que hacen es ahogar al sector pesquero», explica el presidente de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de la provincia de Las Palmas, Vielo Rodríguez.

Vivir del mar es un «modo de vida» para el profesional de la pesca que el año que viene cumplirá 40 años desarrollando su vida a bordo de un barco. El reconocimiento del Cabildo grancanario les llegó por sorpresa y, aunque va en nombre de la Federación de Las Palmas, «más bien es para la gente que ha trabajado ahí y que han hecho posible que sigamos manteniendo nuestra actividad», asegura. Por ello su representante agradece el premio pero mantiene su trabajo enfocado en la exigente labor que demanda la mar. «Muchas veces la gente no valora el esfuerzo que supone estar seis o siete horas en reuniones buscando soluciones para el sector para después salir a la mar, con mal tiempo, con incertidumbre y con cada vez más trabas administrativas», subraya.

Pesca artesanal

La pesca en Canarias es especialmente artesanal, pues viene heredada de una cultura que está preocupada por preservar el medio del que subsiste: «No queremos una pesca inducida, sino una de bajo impacto que mantenga nuestros caladeros vivos», insiste Rodríguez. En este contexto seis de cada diez barcos isleños tienen una experiencia en el mar de más de cuarenta años y siguen empleando artes tradicionales como el anzuelo.

A este marco de particularidades en la flota pesquera canaria se le suman otros aspectos como la insularidad y la condición de región ultraperiférica del Archipiélago. En este sentido el pescador considera que «Europa es muy fría, queda muy lejos y no es capaz de comprender la realidad que vivimos en las Islas». A esta afirmación le suceden dos movilizaciones importantes que han marcado el calendario del sector en lo que va de año.

En primer lugar, Vielo señala las nuevas obligaciones del Reglamento de Control Pesquero de la Unión Europea (UE), en vigor desde el 10 de enero de 2026. La norma, afirma, supone «una carga burocrática excesiva que está ahogando al sector». Entre las medidas más controvertidas figura el preaviso obligatorio de llegada a puerto con al menos cuatro horas de antelación. Para Rodríguez, este requisito es un claro ejemplo de cómo la normativa no siempre tiene en cuenta la singularidad de territorios como Canarias, al obligar a las tripulaciones a permanecer en el mar durante ese tiempo, incluso bajo condiciones meteorológicas adversas.

También llegó desde Europa el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, que ya aplica de manera provisional –presionada por la inestable situación internacional– y que pone en jaque las ayudas europeas del Posei para compensar los sobrecostes de producción derivados del aislamiento del Archipiélago. Rodríguez es tajante en este sentido: «El sector primario de Canarias tiene que luchar por su tierra». Ambas medidas han llevado a los trabajadores de esta actividad a las calles, y no descartan volver a hacerlo si no ven una mayor protección de su industria.

Relevo generacional

Con la vista puesta en el futuro, uno de los desafíos más urgentes es la falta de relevo generacional. Tras casi cuatro décadas faenando –con ese grado de conocimiento que solo se adquiere de la experiencia– Rodríguez lamenta que «las generaciones jóvenes que podrían estar viviendo de un sector ancestral como la pesca en Canarias se están retrayendo». Y mientras no se incentiva el relevo generacional se ponen trabas a los más veteranos. Por ejemplo con la nueva exigencia de la UE de utilizar sistemas de notificación electrónica para registrar y remitir datos sobre capturas, transbordos y desembarques. «Es una locura que se les ponga un ordenador delante en alta mar a patrones con 25 o 30 años de experiencia», critica.