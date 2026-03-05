Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bebé Las PalmasCambio de horaBOP Las PalmasSueldos políticos CanariasUD Las PalmasEl Teide8M Gran Canaria
instagramlinkedin

Agüimes

Agüimes pone en el mercado laboral a 15 jóvenes dinamizadores culturales

El Certificado de profesionalidad en dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, expedido por el Ayuntamiento, permite constatar la experiencia recibida para mejorar la inserción laboral

Momento en el que los 15 jóvenes de Agüimes celebra que están preparados laboralmente como dinamizadores culturales.

Momento en el que los 15 jóvenes de Agüimes celebra que están preparados laboralmente como dinamizadores culturales. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Agüimes

Un grupo de 15 jóvenes del municipio han recibido este jueves su certificado de capacitación profesional como dinamizadores culturales tras completar el Plan de Formación en Alternancia con el Empleo (Pfae) ‘Innovando juntos’. Estos títulos, que fueron entregados por el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, les confiere una acreditación oficial para mejorar su inserción en el mercado laboral.

El programa, que cuenta con la colaboración del Servicio Canario de Empleo (SCE), está dirigido a jóvenes desocupados de entre 16 y 30 años, una franja de edad especialmente afectada por el desempleo. Los destinatarios han sido formados por la Corporación local, prestando sus servicios durante los últimos 11 meses en diferentes actividades culturales, como la celebración del Festival del Sur – Encuentro Teatral Tres Continentes, el Pasaje del Terror o el Rincón Mágico del mercado navideño.

Tras el período de formación práctica y teórica todos los destinatarios han recibido una evaluación positiva, necesaria para obtener el Certificado de Profesionalidad en dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, expedido por el Ayuntamiento. Este documento facilita la contratación de los jóvenes al permitir a las empresas tener una constatación oficial de las capacidades y experiencia adquirida. De hecho, dos de los inscritos han conseguido insertarse ya en el mercado laboral, objetivo principal del plan.

Noticias relacionadas

Los alumnos trabajadores han recibido un total de 1.760 horas de formación durante casi un año en actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil, técnicas y recursos de animación, manualidades plásticas, animación físico deportiva o inglés, entre otras. El proyecto está subvencionado por el SCE y cofinanciado por el Programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con un importe total de 371.152,27 euros, de los que 42.989,16 euros corresponden a la aportación municipal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La última comanda del Aeroclub: el emblemático restaurante cierra sus puertas
  2. Bochinche con sabor y vino propio
  3. Santa Lucía de Tirajana convoca examen para obtener el Certificado de Aptitud Profesional el 23 de marzo
  4. Misa masiva y visita a Arguineguín: las paradas del papa en Gran Canaria
  5. Telde rehabilita el acceso a Playa Chica tras 25 años precintado
  6. Un robot en lo alto de una grúa para reparar un talud: la curiosa imagen en la carretera de Valsequillo a San Mateo
  7. El bochinche de este municipio de Gran Canaria que conquista a los amantes de la carne a la brasa con su parrillada: raciones generosas y precios económicos
  8. Tony Tun Tun, Miriam Cruz, Fulanito, El Combo Dominicano y Dj Toni Bob, artistas confirmados para el Carnaval Familiar de Maspalomas

La torre del Hospital Materno Infantil alcanza el 40% de avance en su ejecución

La torre del Hospital Materno Infantil alcanza el 40% de avance en su ejecución

Agüimes pone en el mercado laboral a 15 jóvenes dinamizadores culturales

Agüimes pone en el mercado laboral a 15 jóvenes dinamizadores culturales

Más vivienda pública en Gran Canaria: Mogán saca a concurso 23 nuevos inmuebles

Más vivienda pública en Gran Canaria: Mogán saca a concurso 23 nuevos inmuebles

'Game over' al estereotipo: videojuegos con nombre de mujer

'Game over' al estereotipo: videojuegos con nombre de mujer

El Club Deportivo Arena Futboltec de Ingenio no deja a nadie "fuera de juego"

El Club Deportivo Arena Futboltec de Ingenio no deja a nadie "fuera de juego"

El Cabildo y el Polisario critican "la incoherencia" de Sánchez: "Lo que defiende en Irán no lo ve para el Sáhara Occidental"

El Cabildo y el Polisario critican "la incoherencia" de Sánchez: "Lo que defiende en Irán no lo ve para el Sáhara Occidental"

SPAR Gran Canaria dispara su autoconsumo renovable un 80% en 2025 y afianza su liderazgo en sostenibilidad

SPAR Gran Canaria dispara su autoconsumo renovable un 80% en 2025 y afianza su liderazgo en sostenibilidad

El nuevo depósito de agua Manuel de Los Reyes mejora el abastecimiento de 2.340 familias de Sardina del Sur

El nuevo depósito de agua Manuel de Los Reyes mejora el abastecimiento de 2.340 familias de Sardina del Sur
Tracking Pixel Contents