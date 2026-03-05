Agüimes pone en el mercado laboral a 15 jóvenes dinamizadores culturales

Un grupo de 15 jóvenes del municipio han recibido este jueves su certificado de capacitación profesional como dinamizadores culturales tras completar el Plan de Formación en Alternancia con el Empleo (Pfae) ‘Innovando juntos’. Estos títulos, que fueron entregados por el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, les confiere una acreditación oficial para mejorar su inserción en el mercado laboral.

El programa, que cuenta con la colaboración del Servicio Canario de Empleo (SCE), está dirigido a jóvenes desocupados de entre 16 y 30 años, una franja de edad especialmente afectada por el desempleo. Los destinatarios han sido formados por la Corporación local, prestando sus servicios durante los últimos 11 meses en diferentes actividades culturales, como la celebración del Festival del Sur – Encuentro Teatral Tres Continentes, el Pasaje del Terror o el Rincón Mágico del mercado navideño.

Tras el período de formación práctica y teórica todos los destinatarios han recibido una evaluación positiva, necesaria para obtener el Certificado de Profesionalidad en dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil, expedido por el Ayuntamiento. Este documento facilita la contratación de los jóvenes al permitir a las empresas tener una constatación oficial de las capacidades y experiencia adquirida. De hecho, dos de los inscritos han conseguido insertarse ya en el mercado laboral, objetivo principal del plan.

Los alumnos trabajadores han recibido un total de 1.760 horas de formación durante casi un año en actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil, técnicas y recursos de animación, manualidades plásticas, animación físico deportiva o inglés, entre otras. El proyecto está subvencionado por el SCE y cofinanciado por el Programa Fondo Social Europeo Plus (FSE+), con un importe total de 371.152,27 euros, de los que 42.989,16 euros corresponden a la aportación municipal.