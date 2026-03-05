El Cabildo destina 350.000 euros para fomentar la convivencia

El Consejo de Gobierno Insular del Cabildo de Gran Canaria dio luz verde a la convocatoria de subvenciones dotada este año con 350.000 euros para costear los proyectos, actividades y actuaciones que emprendan los ayuntamientos de la Isla para fomentar la convivencia ciudadana.

En concreto, estos fondos se emplearán en la financiación de proyectos socioeducativos que promocionen la convivencia entre los ciudadanos de Gran Canaria, tales como cursos, talleres y jornadas formativas complementarias a las desarrolladas en el municipio, tanto presenciales como en streaming, así como aquellos dirigidos a potenciar la salud comunitaria.

También se consideran acciones subvencionables los estudios para diagnosticar las estrategias y proyectos de mejora de la convivencia ciudadana en el municipio, el aumento de las relaciones sociales, la mejora de la integración de todos los vecinos y el incremento de la cohesión social.

Del mismo modo, podrán ser beneficiarias de esta partida aquellas actividades que propicien el desarrollo local y optimicen las condiciones de vida; la celebración de actos populares o festejos que contribuyan al desarrollo y a la consolidación de costumbres y tradiciones populares y a la convivencia ciudadana y los gastos corrientes que originen las publicaciones, ediciones de libros o audiovisuales.

Cuantías por municipio

Las bases de la convocatoria inciden en que la ayuda podrá cubrir el total del presupuesto, salvo que se trate de celebraciones de actos populares o festejos, en cuyos casos, si bien también será posible sufragar el 100% del coste, la ayuda estará limitada a un máximo de 6.000 euros.

De cualquier forma, la cuantía total de la subvención por esta línea de actuación se fijará atendiendo al presupuesto de cada iniciativa, a la documentación que aporte el consistorio solicitante y a las disponibilidades presupuestarias, hasta un máximo de 60.000 euros por entidad beneficiaria. Y esos importes se fijarán atendiendo a la distribución por ayuntamientos que ya ha calculado el Cabildo de Gran Canaria, con un criterio de reparto basado en asignar una cantidad fija a todos ellos y otra variable, en función de la población de cada municipio.

Fruto de ese proceso, se han concretado las cantidades máximas que podrá recibir cada consistorio, de modo que a Agaete le corresponden 8.744 euros; a Agüimes, 17.371; a Artenara, 7.314; a Arucas, 19.040; a Firgas, 9.371; a Gáldar, 14.705; a Ingenio, 17.098; a Mogán, 13.497; a Moya, 9.457 y a Las Palmas de Gran Canaria, 60.000.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana podrá recibir un máximo de 23.662 euros, mientras que el de La Aldea de San Nicolás tendrá el límite en 9.271; el de Santa Brígida, en 12.759; el de Santa Lucía de Tirajana, en 31.118; el de San María de Guía, en 11.392; el de Tejeda, en 7.554; el de Telde, en 38.970; el de Teror, en 11.054; el de Valleseco, en 8.158; el de Valsequillo, en 10.028, y el de la Vega de San Mateo, en 9.424.

Solicitudes y plazos

Los ayuntamientos interesados deberán formalizar sus solicitudes en el impreso normalizado y dirigirlas al titular de la Consejería de Presidencia, conforme al modelo que se incluye en el Anexo I de esta convocatoria y que se podrá descargar en la página web del Cabildo de Gran Canaria.

Además, de conformidad con lo dispuesto en el art. 14.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las entidades locales estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos, para realizar cualquier trámite de un procedimiento administrativo.

La documentación aportada tiene que estar firmada electrónicamente, mediante el certificado digital del representante legal de la entidad, y presentarse en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.