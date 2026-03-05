El Cabildo y el Polisario critican "la incoherencia" de Sánchez: "Lo que defiende en Irán no lo ve para el Sáhara Occidental"

El Cabildo de Gran Canaria y el Frente Polisario han criticado la “incoherencia” y el "doble rasero" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, al considerar que su defensa del derecho internacional ante el ataque militar de EE.UU. e Israel a Irán no se aplica de la misma manera en el caso del Sáhara Occidental. El representante del Frente Polisario en España, Abdula Arabi, realizó estas declaraciones en el Cabildo de Gran Canaria durante un acto institucional por el 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), junto al presidente de la institución insular, Antonio Morales, y el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez.

“Lo que se defiende para situaciones como Ucrania o en Oriente Medio no se ve de la misma manera cuando se refiere al Sáhara Occidental”, señaló Arabi, quien recordó en que España continúa teniendo responsabilidades como potencia administradora del territorio. Al respecto, considera que la posición de Sánchez con el conflicto en Irán "se puede aplaudir por su posicionamiento a favor de la defensa del derecho internacional", pero lamenta que no haga lo mismo con la antigua colonia española, "con la que tiene responsabilidades y obligaciones", e incluso haya tomado partido por la propuesta del plan de autonomía bajo soberanía de Marruecos, como defiende Rabat.

De la misma forma, Ramírez valoró "el papel" del presidente del Gobierno central al reivindicar el respeto a la legalidad internacional frente al "atentado gravísimo al orden mundial establecido" que supone "la agresión de EEUU e Israel a Irán". Pero a su vez reprocha "que no utilice ese mismo parámetro para la situación del Sáhara Occidental, donde su posición es absolutamente contraria a la legalidad internacional" y, por ende, "absolutamente incoherente". Para el consejero, esto demuestra que Sánchez aplica "un doble rasero" en su política exterior.

Referéndum de autodeterminación

Durante el acto, el delegado del Polisario reiteró que cualquier salida política al conflicto del Sáhara Occidental debe pasar necesariamente por un referéndum de autodeterminación que permita al pueblo saharaui decidir su futuro, ya sea la independencia, la autonomía o incluso la integración completa en Marruecos. "La única fórmula que existe hasta ahora para culminar el proceso de descolonización es otorgar al pueblo saharaui la capacidad de decidir qué es lo que quiere ser", explicó Arabi.

En este sentido, explicó que actualmente se desarrollan "reuniones exploratorias" entre las partes con el objetivo de intentar "relanzar" el proceso político bajo supervisión de Naciones Unidas, aunque matizó que todavía no existen negociaciones formales. Según indicó, la Organización de las Naciones Unidas continúa siendo la responsable de impulsar una solución en el marco del derecho internacional, con la presencia de la misión de paz desplegada en el territorio.

Apoyo del Cabildo

Durante su intervención, Morales defendió la necesidad de reforzar la defensa de la democracia, los derechos humanos y el derecho internacional en el actual contexto internacional, marcado por conflictos y el avance de modelos autoritarios. "Nos reafirmamos en nuestra posición de defender los valores democráticos y la necesidad de que el pueblo saharaui, libremente, decida su futuro", remarcó.

Ramírez insistió en el apoyo del Cabildo a la causa saharaui. "Recalcamos una vez más la importancia que una solución pacífica tiene para Canarias, donde nos jugamos mucho. Estamos situados a 100 kilómetros", aseguró.