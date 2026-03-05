El Club Deportivo Arena Futboltec de Ingenio no deja a nadie "fuera de juego"

La I edición de los talleres inclusivos para personas con síndrome de Down y discapacidades intelectuales del Club Deportivo Arena Futboltec de Ingenio ya es una realidad. La ciudadanía del municipio arropó con su presencia a este proyecto socio-deportivo en una emotiva gala de presentación que ponía en valor esta iniciativa que va más allá de una actividad deportiva: una apuesta firme por la inclusión para que “nadie se quede fuera de juego”.

El presidente del CD Arena Futboltec, Tomás Fidel Medina, recordó que el club nació en 2015 con la idea de que nadie quedara en el banquillo excluido y afirmó que once años después, esa filosofía se consolida con los talleres de este proyecto, que definió como “una declaración de intenciones”. “Seguiremos avanzando con una determinación inquebrantable. En este club, y en esta vida, nadie debe quedarse fuera de juego”, subrayó.

La alcaldesa de la Villa de Ingenio, Vanesa Martín Herrera, puso en valor que el proyecto haya logrado reunir a representantes de distintas administraciones y municipios “en torno a una causa común, lo cual no es fácil”. “Estamos aquí apoyando la causa porque creemos en lo que hacen, independientemente de cualquier color político. Ustedes son un ejemplo a seguir y todo esto es gracias a ustedes. Las instituciones solo les seguimos”, expresó.

También intervinieron Juan Díaz Sánchez, consejero de Empleo del Cabildo de Gran Canaria y presidente de la Fundación Gran Canaria Accesible, que animó a las personas participantes a implicarse en el deporte y la cultura, y Fernando Gómez-Pamo Guerra del Río, director general de Salud Mental y Adicciones del Gobierno de Canarias, quien destacó la importancia de iniciativas que combaten el estigma y construyen “una sociedad más sana y feliz".

El coordinador académico, Fernando Amador Ramírez, agradeció el apoyo institucional y del voluntariado y reivindicó el deporte como derecho fundamental y “antítesis de la exclusión”. Destacó que estos talleres permitirán “aflorar potencialidades” y que serán “un laboratorio en el que cada acción, cada paso, es un ladrillo más en la construcción de la independencia, de la autoestima y la integración de nuestras personas I+I”.

La velada arrancó con la actuación del joven cantante de 12 años Marcos Losada Cazacu, que cautivó al público con su interpretación. Durante el acto se proyectó un vídeo de presentación del equipo de ponentes y de las y los deportistas I+I del club. Saúl, Aruzet y Elisabet tomaron la palabra en nombre del grupo para dejar claro que, más que un equipo, forman “una gran familia”.

"Somos personas válidas en esta sociedad"

Uno de los momentos más inspiradores llegó con la intervención de Héctor Santana Sánchez, autor del libro Mi vida no es un cuento y activista por los derechos de las personas con síndrome de Down. “Quiero aprovechar hoy para reivindicar que las personas como yo somos válidas en esta sociedad y en este club, que está haciendo una gran labor dándonos una oportunidad de practicar un deporte y sentirnos realizados, sirviendo como herramienta de inclusión e integración social”, afirmó.

La gala contó también con la actuación musical de Carmelo Sánchez Cabrera y Felipe Díaz Díaz, y con la intervención de Víctor Rivero Hernández, responsable de Inclusión de la Fundación UD Las Palmas, quien destacó el fútbol como herramienta de transformación social. “Desde la UD Las Palmas les animamos a que sigan siendo faro de la inclusión. Siempre contarán con nuestra admiración y apoyo”, señaló.

El cierre institucional corrió a cargo de la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther María Monzón Monzón, que felicitó al club por un proyecto que “pone de manifiesto lo que es realmente la integración. Colaboración, participación, compañerismo, cariño, respeto, igualdad… ustedes son un ejemplo vivo de todo ello”.

La gala concluyó con la actuación de la murga infantil Los Legañositos y del cantante Ares, y con todas las chicas y chicos del club sobre el escenario, bailando con su equipación en un final cargado de emoción y simbolismo: los talleres inclusivos arrancan con fuerza y con el compromiso de seguir derribando barreras.