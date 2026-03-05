'Game over' al estereotipo: videojuegos con nombre de mujer

Los videojuegos llevan años ocupando un lugar central en la cultura contemporánea. Mientras su influencia no ha dejado de crecer en las últimas décadas, el relato sobre quiénes crean, juegan y hacen comunidad sigue lleno de ausencias. Las mujeres, como en tantas esferas de la sociedad, ocupan un espacio relegado al silencio y al estereotipo en la industria, todo ello a pesar de que representan el 50,45% del total de usuarios en España, superando al número de hombres jugadores según arroja el Informe La Industria del Videojuego en España 2024.

A pesar de que los datos oficiales son un golpe de realidad frente al prejuicio, el entorno digital es un reflejo amplificado de las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres cada día. Para cuestionar este estigma y reivindicar el papel de las mujeres en el sector, nace Museo Ultravioleta, una iniciativa de la artista e investigadora Nira Santana con la que rescata a las pioneras olvidadas e interpela a las nuevas generaciones para que el entorno digital deje de ser una partida hostil para las mujeres.

Durante cinco días, Casa Saturninita se ha convertido en una pequeña cápsula de la historia del videojuego. Consolas clásicas, mandos de distintas generaciones, recreativas y experiencias inmersivas conviven en una exposición que propone mirar el universo gamer desde una perspectiva poco habitual: la de las mujeres.

Videojuegos, una forma de expresión cultural

Licenciada en Bellas Artes y especializada en género, Santana recuerda que durante su formación apenas escuchó nombres de mujeres creadoras. «En cinco años de carrera nadie me habló de una sola mujer», explica. Aquella ausencia de referentes la llevó a profundizar en los estudios de igualdad y violencia de género y, más adelante, a investigar el papel de las mujeres en otros ámbitos culturales.

El vínculo con los videojuegos apareció años después, mientras trabajaba en programas de sensibilización con menores. «Veía cada año a miles de estudiantes y me di cuenta de que el mundo del videojuego les fascinaba», cuenta. La curiosidad se transformó en formación cuando decidió cursar un posgrado en diseño de videojuegos en ingeniería informática. Desde entonces, Santana ha centrado parte de su trabajo en analizar el impacto cultural del videojuego y su relación con la igualdad de género. Para ella, no se trata solo de entretenimiento, sino de una forma de expresión cultural con gran capacidad de influencia, especialmente entre los jóvenes. «Los videojuegos son productos culturales que jugamos en primera persona. Nos influyen, nos impactan y pueden transmitir tanto cosas positivas como negativas», añade la investigadora.

Un viaje de la Atari a la Realidad Virtual

La exposición, que contó con la mediación de la historiadora y técnica de Igualdad Sheila Muñóz, articula un recorrido que desmonta el mito de la mujer como recién llegada al sector. El relato retrocede hasta los años 80 para rescatar figuras como la de Carol Shaw o Roberta Williams, programadoras de éxito que, en los albores de la computación, fueron relegadas a tareas estéticas por el simple hecho de ser mujeres.

El Museo Ultravioleta desglosa el papel de la mujer en tres ejes: creadoras, jugadoras y representadas. En las salas, el alumnado de San Bartolomé de Tirajana pudo ver desde máquinas arcade clásicas hasta tecnología de vanguardia, como el traje háptico que Nira utilizó en su pieza artística en la feria Art Paris. Este traje permite sentir físicamente lo que ocurre en el entorno virtual, una metáfora cruda sobre cómo lo que sucede tras la pantalla impacta directamente en el cuerpo y la psique real.

Desde la invisibilización de la mujer hasta la hipersexualización en el entorno digital.

Uno de los puntos más críticos de la muestra se encuentran en los paneles que recogen testimonios reales de jóvenes jugadoras entre 2020 y 2026. Aunque el ciberacoso afecta a ambos sexos, las chicas enfrentan un componente específico: el acoso por razón de género. «Eres una mujer, vamos a perder», «vete a fregar» o insultos sexistas son frases que la mayor parte de los jóvenes admite haber escuchado en sus partidas. «Es una realidad incómoda, pero es la realidad», añade Nira. Esta hostilidad ambiental, advierte la muestra, funciona como un repelente temprano que aleja a las mujeres de las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), donde la presencia femenina en la industria del videojuego apenas alcanza el 26%, una cifra que, según el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos, se debe exclusivamente a prejuicios sociales, nunca a una falta de talento.

La sexualización de la mujer

La exposición también analiza la evolución de la representación femenina en la pantalla. Desde la 'chica como premio' —personajes no jugables cuya única función es ser rescatadas— hasta las heroínas contemporáneas que, a pesar de su protagonismo, siguen bajo el filtro de una hipersexualización que ignora la diversidad corporal.

Así, el objetivo final del Museo Ultravioleta —que aspira a establecerse de forma permanente en Gran Canaria— es que las jóvenes entiendan que los videojuegos son cultura, son arte y, sobre todo, son un lugar que les pertenece. «Entrar en este mundo ha sido la mejor decisión de mi vida», afirma con una convicción que busca contagiar a las alumnas de secundaria que han recorrido la exposición estos días. La muestra cierra con una invitación a la acción: «Queremos que las mujeres accedan en condiciones de igualdad, que se cuiden en las partidas y que se atrevan a crear», concluye Nira. La partida acaba de empezar.