¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?

Don Carnal ya visita diferentes municipios, que comienzan a desgranar sus programas de Carnaval con sus alegorías. También se celebra este fin de semana el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, con actividades en varios lugares de la isla, además de la Feria Europea del Queso en La Aldea.

LA ALDEA

La Aldea celebra este fin de semana la Feria Europea del Queso. La apertura es mañana, a las 10.00 horas en la plaza de Alameda, en el casco histórico. A partir de ahí, el programa ofrece catas y la exposición Mujeres con Mayúsculas. El acto oficial, a las 11.00 horas, incluye el acto de homenaje a las mujeres, por el 8 de Marzo, con entrega de reconocimientos. La jornada continúa con conciertos de Paco Guedes, Guarasón, el Carnaval de día, a las 15.00 horas, pasacalles y clausura, a las 19.00 horas. El domingo, de 10.00 a 15.00 horas, la feria ofrece catas, concierto de Germán López, a las 12.30 horas, y la clausura. Participan en esta feria más de una treintena de queserías. El certamen reúne a profesionales de Baleares, Andalucía, Castilla y León, Cataluña y Galicia, además de ganaderos de Portugal e Italia, que se suman a los productores grancanarios y de El Hierro. Promovida por la Mancomunidad del Norte, el evento se gestiona en el marco de la Asociación Ruta Europea del Queso (European Cheese Route Association).

Telde. Comienza el carnaval Teldense, inspirado en el ‘Mundo de Fantasía: Mitos y Leyendas’. Mañana se celebra el Carnaval de Día en el Auditorio del Parque de San Juan, y el domingo será el tradicional baile del centro de mayores.

SANTA LUCÍA

El Carnaval de Vecindario ya ha empezado a caminar con la alegoría ‘Mundos mágicos y seres fantásticos’. El teatro Víctor Jara acoge hoy tres pases de la Alegoría del Carnaval, a las 19.00, 20.30 y 22.00 horas. La plaza de Los Algodoneros también ofrece, desde las 21.30 horas, conciertos de Aseres, El último que Cierre y zona gastronómica, hasta la 01.00 horas. Mañana, la zona peatonal tiene una fiesta infantil, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas. La plaza de Los Algodoneros, desde las 12.30, Supercarnaval con la Superabuela, y sigue a las 14.00 horas, conciertos de Armonía Show, ¡Qué Chimba!, Paco Guedes, Lucrecia y King África. Paralelamente, en la plaza de San Rafael, estarán a las 16.30 horas dj Airam Vega y a las 23.30, Toni Tun Tun. El domingo, en el Víctor Jara, concurso de murgas, desde las 19.00 horas. Las entradas, a 1 euro.

INGENIO

El centro cultural Federico García Lorca, en Ingenio, recibe hoy, a las 20.30 horas, la obra Sáhara. La Barca del Desierto, de la factoría Unahoramenos producciones. Las entradas tienen un precio de 10 euros. Mañana, la plaza del Buen Suceso de Carrizal celebra el III Carnaval Tradicional de Día, a partir de las 11.00 horas y hasta las 11 de la noche. El programa ofrece actuaciones de murgas, la Chirigota Los Tocapelotas, conciertos y dj. También hay concursos de disfraces de adultos e infantiles.

mogán. El pueblo de Mogán celebra hoy, desde las 20.00 horas en la plaza Sarmiento y Coto, el carnaval tradicional de mascaritas, con las actuaciones de la AF Los Pescadores, Parranda Guayajares, AF Arguín y el Grupo Popular de las Escuelas Artísticas de Mogán. Mañana, en el mismo lugar, a las 11.00 horas, la actividad Decora tu barrio. A las 17.00 horas, pasarela de disfraces, con animación infantil y talleres. En el transcurso de la misma se repartirán tortillas y chocolate. A las 2o.00 horas, pasacalles Batucada Caribe, Comparsa Aragüimé y mascaritas, y a las 22.00, baile de mascaritas con la orquesta Star Music y Univer Pro dj.

AGÜIMES

El teatro Cruce de Culturas del Cruce de Arinaga ofrece hoy, a las 20.00 horas, una función de la obra Maribel y la extraña familia. Está recomendada para mayores de 14 años y el precio de las entradas es de 8 euros.

GÁLDAR

El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar acoge durante el mes de marzo el taller educativo ‘Rasgos de Mujer. Modelando la figura humana’, una propuesta incluida en el programa Marzo-Mujer. La actividad es gratuita y requiere inscripción previa, que puede realizarse a través del correo didacticacuevapintada@grancanaria.com o llamando al 928 895 489 (ext. 2), de lunes a viernes, en horario de 09.00 a 14.00 horas. Por otro lado, el centro cultural Guaires recibe hoy, a las 20.00 horas, a Elsa Punset con la charla Lo que hemos conquistado y lo que está por venir, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Las entradas, 15 euros.

AGAETE

El programa del Carnaval de Agaete, con la alegoría ‘Mitos y Leyendas’, ofrece mañana, desde las 15.00 horas, una fiesta de día con las actuaciones de Henry Mendez, Havana 500, Los Lola, Son Aldea y DJ Fran Grimón.

SANTA MARÍA DE GUÍA

Guía se inspira en los años 80 para sus carnestolendas. Mañana, a las 12.30 horas, se celebra la gran cabalgata, con salida desde Lomo Guillén hasta Plaza Grande. A las 14.00 horas, carnaval en familia con las actuaciones de Aseres, Furia Joven, Neo Pinto, Grupo Extra, Leyenda Joven, Elegua, y los das Eventmusic y Aithamy, en Plaza Grande hasta las 24.00 horas. Por lado, se presenta hoy viernes en la casa de la cultura de Guía las 19.30 horas la novela Toda la verdad. El escritor natural de Santa María de Guía, Juan José Benítez-Hernández (1973), presenta su primera obra publicada a finales del pasado año por la Editorial Mercurio. La novela parte de un macabro hallazgo una desangelada mañana en el norte de Gran Canaria, lo que desencadena un conjunto de acontecimientos que amenazan con agrietar los cimientos del Estado. Los personajes se verán envueltos en una investigación contrarreloj para disipar las sospechas sobre ellos. Su búsqueda los llevará desde las callejuelas de Guía hasta la Ciudad de los Faycanes, Telde.

ARUCAS

El Carnaval de Arucas, sobre Héroes, Heroínas, Villanos y Villanas, celebra hoy un guateque, a las 20.00 horas en el edificio de usos múltiples. Mañana, Bañaderos acoge en la plaza de San Pedro un encuentro de murgas, a las 12.00 horas. También mañana, Montaña Cardones, a las 12.00 horas en la plaza de San Isidro, da la bienvenida al Carnaval con pasacalles, fiesta con polvos holi y la animación de dj Airám Vega. A las 18.30 horas, en la plazoleta de Las Lavanderas, la asociación cultural Salsipuedes ofrece una representación teatral. A las 19.30 horas, en la calle Párroco Déniz, la carrera Cardón con Tacón, y a continuación baile de la mascarita en la plaza de San Isidro.