Muere Teresita Perdomo, referente histórico de Firgas y su tienda del Barranco de las Madres

Turismo del Ayuntamiento de Firgas ha comunicado este jueves con gran pesar el fallecimiento de María Teresa Perdomo, conocida cariñosamente como Teresita. Desde 1949, su tienda en el Barranco de las Madres se convirtió en un punto de referencia en el municipio, un lugar donde generaciones de vecinos y visitantes encontraron no solo productos, sino también historia, recuerdos y relatos del pasado.

La tienda, además de ser un símbolo de la etnografía local, representaba un auténtico refugio de la vida tradicional canaria y la memoria viva de Firgas. Según el Consistorio, la pérdida de Teresita supone también “perder una parte del corazón y la historia reciente de la Villa”.

Legado y memoria de los mayores

Como reconocimiento a su vida y a la importancia de preservar la memoria local, el Ayuntamiento de Firgas ha recordado la participación de Teresita en el proyecto Mayores Firgas 2022, una iniciativa pionera que consistió en grabar entrevistas a personas mayores del municipio.

Estas grabaciones buscan recoger experiencias de vida, costumbres y tradiciones, dejando un testimonio para que las futuras generaciones conozcan la historia reciente y la forma de vida anterior en la Villa.

Un referente que perdura en la memoria de Firgas

La figura de Teresita y su emblemática tienda permanecerán como un símbolo de la identidad local, evocando los valores de cercanía, tradición y comunidad que caracterizan a Firgas.

Publicación del Ayuntamiento de Firgas sobre la muerte de María Teresa Perdomo.

La Villa rinde homenaje a su vida y legado, asegurando que su historia siga presente a través de proyectos culturales y educativos que preserven la memoria de los mayores y la riqueza etnográfica del municipio.