El nuevo depósito de agua Manuel de Los Reyes mejora el abastecimiento de 2.340 familias de Sardina del Sur

La próxima puesta en marcha del nuevo depósito de almacenamiento de agua Manuel de Los Reyes permitirá mejorar el abastecimiento domiciliario de unas 2.340 familias de Sardina del Sur. Las instalaciones fueron inauguradas este jueves por el alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, y la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, acompañados por ediles de la Corporación, familiares del trabajador homenajeado y personal de Canaragua.

El alcalde, Francisco García, subrayó que este proyecto responde a “un compromiso con los vecinos del casco de Sardina, que venían sufriendo problemas de presión en el suministro”. Recordó que el Ayuntamiento adquirió este depósito, originalmente destinado a uso agrícola, “para adaptarlo a consumo humano y garantizar un servicio digno”. García agradeció el apoyo económico del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha aportado cerca de un millón de euros, de los que unos 300.000 euros se han destinado a este depósito y el resto a obras de saneamiento en El Valle y El Mundillo, así como a la instalación de un colector en la calle Colón.

El concejal de Aguas, José Miguel Vera, destacó la doble vertiente del proyecto: “Estamos satisfechos no solo por incorporar este depósito a la red municipal, sino también por hacerlo llevando el nombre de Manuel de Los Reyes, que dedicó más de una década a trabajos como este. Queremos devolverle con este gesto parte del cariño y la entrega que tuvo hacia este municipio”. En la misma línea, la concejala de Obras Públicas, Minerva Pérez, puso en valor “casi dos años de trabajo” y agradeció la labor del personal de la Oficina Técnica municipal, así como la “buena coordinación y comunicación con el Ministerio y sus técnicos”.

La subdelegada del Gobierno, Teresa Mayans, remarcó que esta infraestructura “es fundamental para aumentar la capacidad de almacenamiento y mejorar la seguridad del suministro de agua”, y subrayó la importancia de la “colaboración leal entre el Estado y el Ayuntamiento de Santa Lucía” para sacar adelante inversiones de esta envergadura.

El acto tuvo también un marcado carácter emotivo. La hermana de Manuel de Los Reyes, Dori, agradeció el reconocimiento a la figura de su hermano, “que venía cada día desde Valleseco y se recorría todo Vecindario para sacar adelante obras como el anillo”, y recordó “las ganas y la implicación” con las que afrontaba su trabajo, algo que, dijo, comparten los compañeros presentes de Canaragua. Junto a ella estuvieron también varias sobrinas del homenajeado, además de trabajadores de la empresa, que coincidieron en definir a Manuel como “un profesional comprometido y una buena persona”.

La apertura de este nuevo depósito se suma a la labor del Ayuntamiento de Santa Lucía para paliar, al menos de forma parcial, el déficit de infraestructuras de almacenamiento de agua que presenta el municipio relacionado con el crecimiento demográfico que ha experimentado los últimos años.