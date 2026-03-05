SPAR Gran Canaria dispara su autoconsumo renovable un 80% en 2025 y afianza su liderazgo en sostenibilidad

SPAR Gran Canaria ha presentado su balance anual de eficiencia energética y sostenibilidad correspondiente al ejercicio 2025. Los resultados consolidan a la cadena de supermercados como un referente en la transición ecológica en las Islas Canarias, destacando avances históricos en el uso de energías renovables, la optimización de su consumo eléctrico y la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Durante 2025, el grupo generó un total de 586 MWh de energía fotovoltaica a través de las instalaciones de sus tres centros logísticos, lo que lleva a SPAR Gran Canaria a estar más cerca de alcanzar su objetivo del 20% de generación de energías renovables en sus principales centros de distribución.

Un hito clave en este crecimiento ha sido la entrada en funcionamiento de la nueva nave de productos refrigerados y congelados, cuya cubierta solar produjo más de 266 MWh.

Como consecuencia, SPAR Gran Canaria ha logrado aumentar su autoconsumo renovable en un 80% con respecto al 2024, logrando que la energía limpia autogenerada represente ya más del 18% del consumo total. Se trata de uno de los logros más importantes del año, mostrando un avance sólido hacia la descarbonización y la independencia energética.

Asimismo, la instalación fotovoltaica de la nave del Mercalaspalmas ha permitido verter a la red 146 MWh de energía de origen renovable, lo que ha marcado como objetivo para 2026 alcanzar los 700 MWh, continuando con su apuesta por las energías limpias.

Este ahorro es el resultado directo de una estrategia integral de eficiencia energética que ha incluido una optimización tecnológica gracias a las mejoras en los sistemas de iluminación, refrigeración y climatización; el ajuste de los horarios operativos y de las cargas energéticas; el aumento de la generación fotovoltaica y auditorías continuas que conllevan evaluaciones energéticas periódicas para detectar ineficiencias y priorizar nuevas inversiones de impacto.

Instalación fotovoltaica del Centro logístico de frutas y verduras de SPAR Gran Canaria / La Provincia

La modernización de la flota y de los equipos logísticos ha sido otro de los grandes ejes del Plan de Sostenibilidad 2025. La proporción de vehículos eléctricos e híbridos ha crecido del 14% al 24%, mientras que el uso de maquinaria logística equipada con eficientes baterías de ion-litio ha pasado del 45% al 53%.

En conjunto, las emisiones totales de energía fotovoltaica han conseguido evitar 420 toneladas de CO₂ al año, lo que equivale a la plantación de 20.000 árboles aproximadamente. Este logro ha sido especialmente destacable gracias al aumento, en paralelo, de la actividad económica y logística de la empresa.

Estas acciones contribuyen de forma directa a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a la consecución del objetivo establecido en el Plan de Sostenibilidad de la compañía. Unos datos que muestran la evolución positiva de SPAR Gran Canaria gracias al incremento de la electrificación de su flota, el aumento del porcentaje de maquinaria de bajo impacto y la mejora continua de los indicadores operativos.