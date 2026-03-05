La suerte sonríe a Canarias: un primer premio y un segundo del sorteo de la Lotería Nacional caen en las islas

La Lotería Nacional del jueves 5 de marzo ha dejado una doble alegría en Canarias, donde han caído dos de los principales premios del sorteo. Tanto Tenerife como Gran Canaria figuran entre las localidades agraciadas en una jornada que ha repartido fortuna por numerosos puntos de España.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, el primer premio ha correspondido al número 27188, mientras que el segundo premio ha recaído en el número 34703.

La noticia ha generado especial interés en el archipiélago porque dos administraciones canarias aparecen entre los lugares donde se han vendido los números premiados, algo que siempre despierta expectación entre los jugadores habituales.

Tenerife se lleva parte del primer premio

El número 27188, agraciado con el primer premio, se ha vendido en diferentes localidades del país. Entre ellas destaca Santa Bárbara, en la isla de Tenerife, donde parte de este número ha llevado la suerte a los jugadores que confiaron en él.

La presencia de Tenerife entre los puntos donde se ha consignado el primer premio vuelve a situar a Canarias como uno de los territorios tocados por la fortuna en este sorteo.

Además de en Santa Bárbara (Santa Cruz de Tenerife), el primer premio también se ha vendido en otros municipios españoles como:

Alcoy (Alicante)

Gádor (Almería)

Arroyo de San Serván (Badajoz)

Sant Adrià de Besòs y Badia del Vallès (Barcelona)

Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Torrelavega (Cantabria)

Salt (Girona)

Linares (Jaén)

Sudanell (Lleida)

Nuevo Baztán (Madrid)

Lebrija (Sevilla)

Gran Canaria también celebra el segundo premio

La fortuna también ha llegado a Gran Canaria gracias al segundo premio, correspondiente al número 34703.

Este número ha sido vendido en El Doctoral, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, uno de los lugares donde los jugadores han podido celebrar el premio tras el sorteo.

Además, el número también ha sido consignado en Las Palmas de Gran Canaria, lo que aumenta la posibilidad de que haya varios décimos premiados en la isla.

Junto a Gran Canaria, el segundo premio también ha tocado en otras localidades del país:

Sevilla

Almensilla (Sevilla)

Los Realejos (Tenerife)

San Andrés

Portugalete (Vizcaya)

A Coruña

El Puerto de Santa María (Cádiz)

Sabadell (Barcelona)

Álava

O Rosal (Pontevedra)

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).