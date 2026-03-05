Más vivienda pública en Gran Canaria: Mogán saca a concurso 23 nuevos inmuebles

La ampliación del parque público de vivienda continúa avanzando en Gran Canaria con nuevos proyectos impulsados por distintas administraciones. El Ayuntamiento de Mogán ha sacado a concurso la construcción de un edificio de 23 viviendas de protección oficial (VPO) en Arguineguín, con un presupuesto base de licitación de 3.784.171,25 euros.

El proyecto contempla la construcción de un edificio plurifamiliar de tres plantas sobre rasante y un sótano, ubicado en la calle Gazmira, en la esquina con la calle Damasco, junto al edificio de Servicios Sociales de Arguineguín. El inmueble contará con 23 viviendas: 16 de dos dormitorios, seis de tres dormitorios y una de un dormitorio. Además, dispondrá de trasteros, zonas comunes e instalaciones diseñadas para garantizar la accesibilidad. Según explica el Consistorio en una nota, la construcción incorporará soluciones orientadas a la eficiencia energética y al aislamiento acústico, entre ellas una fachada multicapa con aislamiento, carpintería de aluminio y cubierta plana invertida.

Las obras se realizarán en 18 meses

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 1 de abril a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Una vez adjudicadas las obras, el plazo de ejecución previsto es de 18 meses. Según explica el Ayuntamiento, la actuación tiene como finalidad ampliar el parque público de vivienda en el municipio y, concretamente, avanzar en la mejora de las condiciones de vida de las familias que actualmente residen en infraviviendas, garantizando su acceso a una VPO.

La actuación se financia a través del convenio para la regeneración del Área Degradada de la Charca de Arguineguín y el Barranco de Pino Seco, suscrito entre el Ayuntamiento de Mogán, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Instituto Canario de la Vivienda y el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria.