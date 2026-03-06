Arranca en Moya el ciclo de conciertos que recorrerá el municipio hasta agosto

La Villa de Moya da inicio a las XIX Jornadas de Música de Cámara, un ciclo de conciertos y actividades culturales que se desarrollará desde marzo hasta agosto. Esta edición invita al público a disfrutar de la música en diversos espacios emblemáticos del municipio, comenzando el 15 de marzo con el concierto inaugural “Tapeando por España”, a las 12:30 horas en la Casa-Museo Tomás Morales. Este evento contará con la participación del tenor Aridane Betancor, la soprano Andrea Carpintero y el pianista Nauzet Mederos, quienes ofrecerán un recorrido por la canción española y la zarzuela.

El alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso, destacó que las jornadas son una forma de acercar la música a los vecinos, poniendo en valor tanto a los artistas locales como a los visitantes. “Queremos que la cultura forme parte de la vida diaria de la Villa de Moya, no solo estar limitada a grandes escenarios”, señaló.

Durante marzo, varios conciertos contarán con la participación de estudiantes de las Escuelas Artísticas Municipales y del Conservatorio Superior de Música de Canarias, lo que permitirá al público disfrutar de jóvenes intérpretes locales. Además, la programación incluirá actividades formativas y recitales en los meses de mayo y junio, abordando temas como la igualdad en la música y la creación musical canaria.

El ciclo culminará el 2 de agosto, con el evento especial “Moya al amanecer” en la Plaza de la Concordia, a las 7:30 horas. El Quinteto Resonancia ofrecerá un concierto al aire libre para recibir el día con música en directo, combinando música, teatro y gastronomía en una experiencia cultural única.

Las XIX Jornadas de Música de Cámara son organizadas por el Ayuntamiento de la Villa de Moya a través de la Concejalía de Cultura y las Escuelas Artísticas Municipales, en colaboración con la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, la Casa-Museo Tomás Morales, el Centro de Arte e Interpretación del Paisaje y el Conservatorio Superior de Música de Canarias.