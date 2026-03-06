La cabalgata del Carnaval Costa Mogán recupera su final en la zona del Perchel

La Cabalgata del Carnaval Costa Mogán finalizará este año en la calle Juan Manuel Santana García, en la zona conocida como la playa del Perchel, recuperando así el punto donde concluía años atrás. El cambio responde a una petición trasladada por vecinos y participantes para acercar el final del desfile al área donde se concentran los actos festivos. En las últimas ediciones, la comitiva terminaba en la calle Damasco, junto al instituto, un emplazamiento que, según expuso este viernes el concejal de Eventos, Cultura y Festejos, Mencey Santana, se encontraba más alejado del núcleo donde se desarrollan las actividades del carnaval. El nuevo recorrido busca, por tanto, volver a situar el cierre del desfile en la zona de los chiringuitos.

La Gran Cabalgata se celebrará el sábado 28 de marzo dentro del programa del Carnaval Costa Mogán, que tendrá lugar del 24 al 29 de marzo en Arguineguín. La programación se abrirá el martes 24 con el Encuentro de Murgas, una de las novedades de este año en el que participarán Los Serenquenquenes, Los Legañosos y Los Chancletas en el escenario de la Plaza Negra a las 20:00 horas, con el humorista Juan Antonio Cabrera como presentador. Según adelantó la alcaldesa Onalia Bueno, este año el carnaval cuenta con una programación más amplia, incorporando dos nuevos eventos.

Pepe Benavente, Mel Ömana y El Combo Dominicano

Otra de las incorporaciones a la programación de este año es la Gala de Carnaval Senior Costa Mogán el miércoles 25 a las 20:00 horas. Presentada por Maestro Florido, contará con actuaciones de las Escuelas Artísticas de Mogán, el Centro para la Autonomía Personal de Mogán, la Agrupación Folclórica Los Pescadores de Arguineguín, la comparsa Kalipso Suerte y el Teatro Costumbrista de Kenay. Una vez finalice la gala, actuará Pepe Benavente.

Entre los actos más esperados, el jueves 26 la plaza Negra acoge a las 21:00 horas la Gran Gala Drag en la plaza negra a cargo de Roberto Herrera y con las actuaciones Mel Ömana y el grupo coreográfico The Queen. Según adelantó la alcaldesa Onalia Bueno, el evento será en formato concurso y ya hay quince inscripciones para participar, de las que habrá que hacer una preselección de diez.

El viernes se celebrará la Gala del Pueblo con la participación de colectivos y escuelas del municipio, seguida de un mogollón con el Combo Dominicano, DJ Nichel B y el grupo Arena. La Gran Cabalgata, que tendrá lugar el sábado 28 a partir de las 19:00 horas, recorrerá las calles de Arguineguín al son de siete carrozas. Al concluir, la fiesta continuará en la Plaza Negra con el mogollón con la Orquesta Furia Joven, DJ Promaster y la orquesta La Mekanica by Tamarindos.

Los Salvapantallas cierran la jornada festiva

El Carnaval Costa Mogán concluirá el domingo 29 con una jornada dedicada al Carnaval Familiar, el Carnaval de Día y el Entierro de la Sardina desde las 10:30 horas hasta pasadas las 20:00 horas. Por la mañana, la plaza de Las Marañuelas acogerá talleres, actividades infantiles, hinchables y reparto de comida para dar paso, seguidamente, a la ya tradicional caminata solidaria en favor de la Asociación 'Kilómetros x Sonrisas' en apoyo a menores y familias con cáncer y enfermedades raras. Como explicaron la alcaldesa y el edil, los dorsales para participar ya están disponibles para su compra en las zonas de atención al público del Complejo Deportivo David Jiménez Silva y Complejo Deportivo Valle de Mogán. Dentro de los actos solidarios del carnaval, el Consistorio adelantó en la presentación del programa que la Fundación Canaria Pequeño Valiente pondrá un stand de 17:00 a 19:00 horas donde se podrán comprar pulseras que, a su vez, se podrán canjear en las atracciones para dos horas ilimitadas.

La jornada del domingo seguirá con el Carnaval de Día La Bajeta, con las actuaciones de Los Salvapantallas, Armonía Show y Dj Promaster. Finalmente, las fiestas concluirán con el Entierro de la Sardina a las 19:30 horas, con un velatorio en la plaza del Mercado seguido por la comitiva fúnebre hasta la playa de Las Marañuelas, donde tendrá lugar la quema de la sardina y un espectáculo de fuegosartificialess.