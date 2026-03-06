El Cabildo de Gran Canaria y Santa Lucía refuerzan la colaboración para mejorar la movilidad

El vicepresidente segundo y consejero de Gobierno de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, mantuvo este miércoles una reunión con responsables del transporte insular y municipal para analizar diversas medidas de apoyo al sector del taxi y abordar la situación de las autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC).

En la reunión, también participaron el gerente de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, Ruyman Santana, el director insular de Transporte, Manuel López, y el concejal de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Juan Francisco Guedes. El encuentro tuvo como objetivo principal abordar la mejora de la movilidad en la isla, con un enfoque particular en el sector del taxi y el transporte público.

Teodoro Sosa destacó la importancia de mantener una colaboración continua con las asociaciones del taxi para atender las necesidades del sector. Recordó que el Cabildo ya ha impulsado diversas medidas en los últimos años, como la instalación de cámaras de seguridad en los taxis, campañas de publicidad en los vehículos y la renovación de flotas, incluyendo la incorporación de taxis adaptados para personas con movilidad reducida. Además, explicó que se estudiarán nuevas fórmulas de colaboración en futuras convocatorias de ayudas, como la posibilidad de destinar fondos para los gastos corrientes del sector, como la uniformidad de los profesionales.

Durante la reunión, también se abordó la situación de las autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC), un tema que sigue su recorrido judicial en el Tribunal Supremo. Sosa reiteró que la posición del Cabildo y las administraciones locales es clara en defensa del sector del taxi, ya que ciertas resoluciones judiciales podrían afectar negativamente la economía de muchas familias vinculadas a esta actividad.

El encuentro también sirvió para analizar la situación del transporte público, en particular las necesidades de movilidad del municipio de Santa Lucía de Tirajana, especialmente en relación con los desplazamientos hacia la capital grancanaria. Juan Francisco Guedes, concejal de Movilidad y Transporte, planteó la necesidad de reforzar algunas líneas de guaguas que conectan el sureste de la isla con Las Palmas de Gran Canaria, especialmente durante las horas de mayor demanda, debido a los problemas de conectividad y las retenciones frecuentes en la GC-1.

Guedes expresó su satisfacción por la disposición del Cabildo para estudiar las propuestas planteadas y subrayó la importancia de la cooperación entre las administraciones para mejorar la movilidad y responder a las necesidades del sector del taxi y de la ciudadanía en general.

Este encuentro refleja el compromiso de las instituciones grancanarias por mejorar la calidad del transporte público y apoyar a los profesionales del taxi, fundamentales en la infraestructura de movilidad de la isla. Las medidas discutidas abren la puerta a nuevas acciones coordinadas entre el Cabildo y los municipios para asegurar una mejor conectividad y fortalecer el servicio de transporte público en la isla.