Carnaval Costa Mogán 2026: novedades, Encuentro de Murgas y la Gala Senior

El Carnaval Costa Mogán 2026 se celebrará del 24 al 29 de marzo con una programación variada que incluirá tanto actos tradicionales como nuevas actividades, como la Gala Senior Costa Mogán y el Encuentro de Murgas. Bajo la alegoría del Cabaret, elegida por votación popular, el municipio de Mogán ofrecerá una semana de celebraciones en Arguineguín, con eventos que van desde la Gala Drag hasta el esperado Entierro de la Sardina.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el concejal de Cultura y Festejos, Mencey Santana, presentaron esta mañana los detalles del programa, destacando la apuesta por incorporar actividades más inclusivas. En este sentido, el Encuentro de Murgas, que se celebrará el martes 24 de marzo a las 20:00 horas en la Plaza Negra, marcará el inicio del carnaval. Tres de las murgas más populares de la isla, Los Serenquequenes, Los Legañosos y Los Chancletas, actuarán para abrir oficialmente las festividades, con humor y crítica social como es tradición en este tipo de eventos.

Otro de los momentos más destacados será la Gala Senior Costa Mogán, que se celebrará el miércoles 25 de marzo a las 20:00 horas. La gala, presentada por el humorista Maestro Florido, tendrá una apertura a cargo de las Escuelas Artísticas de Mogán, seguido de actuaciones de los usuarios del Centro para la Autonomía Personal de Mogán, la Agrupación Folclórica Los Pescadores de Arguineguín, la comparsa Kalipso Suerte y el Teatro Costumbrista de Kenay. Esta gala busca dar visibilidad a los mayores de la comunidad, un colectivo muy activo durante el carnaval. Tras la gala, la fiesta continuará con el humorista Pepe Benavente.

Como es habitual, el jueves 26 de marzo se celebrará la Gala Drag en la Plaza Negra, con la participación de catorce drags que competirán por el título en un evento presentado por Roberto Herrera y Drag Chuchi. Este evento contará con las actuaciones del grupo coreográfico The Queen y la artista Mel Ömana.

El viernes 27 de marzo se celebrará la Gala del Pueblo, con la participación de la Comparsa Samba Caribeña, las Escuelas Deportivas Municipales y las academias de baile ACEDANCE y W.E.S. La noche continuará con un mogollón musical con el Combo Dominicano, DJ Nichel B y el grupo Arena.

Uno de los eventos más esperados del carnaval será la Cabalgata, que se celebrará el sábado 28 de marzo a partir de las 19:00 horas. Más de 30 carrozas, comparsas y batucadas recorrerán las calles de Arguineguín, para dar paso a un gran mogollón en la Plaza Negra, donde se presentarán las orquestas Furia Joven, DJ Promaster y La Mekanica by Tamarindos.

Cartel Carnaval Costa Mogán 2026 / LP/DLP

El domingo 29 de marzo será un día dedicado especialmente a las familias. A partir de las 10:30 horas, se celebrarán actividades infantiles, talleres de carnaval y reparto de tortillas y chocolate en la Plaza de Las Marañuelas. También se llevará a cabo la Milla Solidaria a favor de la Asociación Kilómetros x Sonrisas, que ayuda a niños con cáncer y enfermedades raras. La jornada culminará con el tradicional Carnaval de Día La Bajeta, donde se podrán disfrutar actuaciones de Los Salvapantallas, Armonía Show y DJ Promaster.

La última actividad será el Entierro de la Sardina, uno de los momentos más simbólicos del carnaval. A las 19:30 horas, se celebrará el velatorio en la Plaza del Mercadillo, seguido de la comitiva fúnebre que recorrerá las calles hasta la playa de Las Marañuelas, donde tendrá lugar la quema de la sardina, acompañada por un espectáculo de fuegos artificiales.

Noticias relacionadas

El Carnaval Costa Mogán 2026 se espera como una gran fiesta para todos, con actividades para todos los públicos y un claro enfoque inclusivo, destacando el protagonismo de los mayores y los actos solidarios. El evento ha contado con el apoyo de Turismo de Gran Canaria, Tirma y Puertos Canarios, que colaboran en la realización de esta gran celebración.