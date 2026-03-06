El Día Internacional de las Mujeres protagonizan 5,5 millones de cupones de la ONCE

El Día Internacional de las Mujeres protagonizan un total de 5,5 millones de cupones de la ONCE el día 08 de marzo, respectivamente, para reivindicar mensajes de igualdad con perspectiva de género en todos los ámbitos.

Yurena García Gascón, Vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, junto con Rosa Dávila Mamely, Presidenta del Cabildo de Tenerife, y Águeda Fumero, Consejera de Acción Social, han presentado este cupón durante un acto hoy día 06 de marzo de 2026 en el Cabildo de Tenerife.

Un año más, el Grupo Social ONCE sensibiliza a la sociedad sobre la brecha salarial de género entre mujeres y hombres y sobre la igualdad, sumándose a la celebración de esta fecha, dedicándola, en esta ocasión, al Cupón de Fin de Semana.

El salario que perciben hombres y mujeres, con y sin discapacidad, de la Organización lo determina la estructura salarial de cada negocio y área ejecutiva, y la actividad profesional que realiza cada persona, sin diferencias relacionadas con el sexo de las personas trabajadoras.

El Grupo Social ONCE ha superado a finales de 2025 las 35.500 mujeres en plantilla (lo que representa el 45% del total) y, de ellas, casi la mitad tiene alguna discapacidad.

Además, por primera vez, las agentes vendedoras de la ONCE han superado la cifra de 6.800 mujeres trabajando como “centinelas de la Ilusión”; en Ilunion, las trabajadoras representan el 50% de su plantilla y en Fundación ONCE son amplia mayoría.

En el Grupo Social ONCE, trabajadoras y trabajadores creen en la igualdad con perspectiva de género y se trabaja para dotar de un mayor equilibrio entre sexos a los negocios y áreas que tradicionalmente estaban más masculinizadas.

Además, se cuenta con el Observatorio de Igualdad de Oportunidades del Grupo Social ONCE, que nació en 2009 con el objetivo de promover la igualdad de trato entre mujeres y hombres. Entre sus labores, analiza la situación de las mujeres, con y sin discapacidad, tanto desde la perspectiva de acceso a los servicios sociales (en el caso de personas ciegas), como en su participación en los órganos políticos, de gestión, o de representación sindical; realiza informes anuales y organiza, colabora e interviene en múltiples actuaciones encaminadas a profundizar en la difusión y concienciación de la igualdad y la participación femenina.

Discriminación salarial de mujeres con discapacidad

Según los datos contenidos en la Encuesta de Población Activa de 2023 (último dato cerrado), el salario medio anual de la población asciende a 28.207,8 euros por persona trabajadora. El de las mujeres alcanza los 25.685,2 euros y el de los hombres los 30.612,49 euros.

Para las personas con discapacidad, el salario medio anual bruto es de 23.159,7 euros. Y aquí, la discriminación es mayor para las mujeres con discapacidad, que se quedan con el dato más bajo, con 22.191,5 euros, frente a los 23.853,3 euros de los varones con discapacidad, en los dos casos muy por debajo de la población global.

Con datos ya de 2024, la tasa de actividad de las personas con discapacidad alcanza el 35,4%, es decir, menos de la mitad que el 78,5% de las personas sin discapacidad. Los hombres con discapacidad alcanzan el 34,7% y las mujeres con discapacidad el 36,3%.

Respecto a la tasa de empleo, en las personas con discapacidad alcanza el 28,9% (cuatro décimas más que en 2023), frente al 69,7% de las personas sin discapacidad. Las mujeres con discapacidad alcanzan el 29,8% y los hombres con discapacidad el 28,2%.

En cuanto a la tasa de paro, para las personas con discapacidad asciende al 18,5% (19,7% en 2023), frente al 11,2% de las personas sin discapacidad. Las mujeres con discapacidad llegan al 17,9% y los hombres con discapacidad al 19%.