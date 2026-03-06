Función Pública destina a La Aldea a una interventora condenada por el Tribunal de Cuentas en Cantabria

El Ministerio para la Tranformación Digital y de la Función Pública nombra interventora del Ayuntamiento de La Aldea a una funcionaria que fue condenada por el Tribunal de Cuentas a devolver 725.404,98 euros "por gestionar irregularmente una cuenta municipal oculta con transferencias injustificada entre 2019 y 2022", según anunció la propia localidad afectada de la Villa de Noja, en Cantabria, en octubre del año pasado.

El Ministerio hizo oficial este jueves la orden por la que se nombra personal funcionario de habilitados nacionales de intervención y tesorería en el marco de estabilización de empleo temporal, incluyendo el destino inmediato de 50 personas en todo el territorio nacional. Entre ellas está la asignada a La Aldea, la única en Gran Canaria.

A la cuenta de su madre

La inteventora de clase segunda, que llega a un ayuntamiento también calificado en términos administrativos de segunda, como el aldeano por su población, llega al municipio grancanario después de ser condenada por desviar dinero del Ayuntamiento cántabro en el ejercicio de su cargo, según publicó el propio municipio en sus redes sociales el 8 de octubre de 2025.

La sentencia corrobora que la condenada abrió y gestionó de forma exclusiva una cuenta bancaria a nombre del Ayuntamiento sin comunicar su existencia, realizando disposiciones no justificadas y transferencias a cuentas privadas, incluidas algunas a nombre de su madre.

El Tribunal de Cuentas declara a la funcionaria responsable contable directa del daño ocasionado al Ayuntamiento y le obligó a devolver el importe íntegro del perjuicio detectado, según la administración municipal de la localidad cántabra.

El Ayuntamiento de Noja presentó la demanda el 11 de enero de 2024, con el apoyo del Ministerio Fiscal, tras detectarse irregularidades contables en la gestión financiera municipal entre 2017 y 2021.

Según detalló el periódico diariocantabria.es, desde su creación hasta abril de 2021, la ahora condenada operó la cuenta de una entidad bancaria al margen de la Tesorería municipal, alegando que su única función era recibir ingresos. Así evitó el control interno y mantuvo oculta la cuenta en los libros de contabilidad y los informes financieros del Ayuntamiento.

Entre las operaciones que carecieron de justificación y que supusieron un perjuicio directo para las arcas municipales se incluyen 17 transferencias a la cuenta de su madre entre abril de 2019 y enero de 2020 por 389.492,55 euros. No existe ningún documento que justifique el uso de fondos públicos.

Pago para una subasta judicial

Otra de las operaciones irregulares que realizó fue el pago de una subasta judicial con dinero público. Para ello utilizó 294.464 euros para cubrir un pago judicial relacionado con una subasta en la que participaba a título personal. Con ese fin, desvió fondos entre bancos, y luego a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Santander.

Asimismo, ejecutó una transferencia no justificada a cuenta de una tercera persona por un importe de 1.000 euros sin justificación.

Estas operaciones suman 684.956,55 euros en disposiciones injustificadas desde la cuenta.

Y traslado de la tesorera

El alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, reconoce su inquietud, y señala a su vez que la designación de la nueva interventora coincide con el traslado de su actual tesorera al ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, por lo que deja también sin cubrir este puesto de habilitado nacional. A esto se suma que está sin nombramiento la secretaría, por lo que existe un gran vacío en cargos muy relevantes para la gestión de un ayuntamiento. La interventora tiene un mes para incorporarse a este nuevo puesto.

Este periódico intentó sin éxito hablar con la alcaldesa de la localidad cántabra para conocer la situación actual del caso con su antigua técnico municipal, aunque no obtuvo respuesta.