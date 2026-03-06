Global reivindica el reconocimiento de la mujer rural para avanzar en igualdad

La compañía de transporte interurbano de Gran Canaria, Global, dedica su conmemoración del Día Internacional de la Mujer, visibilizando la dimensión económica y social de la mujer rural. A través de la campaña "Reconocer es avanzar", la compañía reivindica el papel esencial de las mujeres en el sostenimiento del sector primario en Gran Canaria.

El director general de Global, Víctor Quintana Hernández, subrayó que esa dedicación "no siempre ha tenido la visibilidad que merece". "Durante décadas han trabajado, liderado y generado economía para la isla sin figurar como protagonistas de ese esfuerzo colectivo. Reconocer su contribución no es solo un gesto simbólico, es un ejercicio de justicia y de responsabilidad compartida".

Quintana Hernández explicó que para la compañía "avanzar en igualdad también implica situar en el centro a quienes históricamente no ocuparon los espacios de representación". "Las mujeres del sector primario han sido motor económico, cohesión social y garantía de futuro para nuestra isla, reconocerlo es una forma de seguir construyendo una sociedad más equilibrada y consciente de sus raíces".

En este sentido, destaca que "reconocer es avanzar supone también defender el mundo rural como parte esencial de nuestra identidad. Más allá de la imagen turística, existe una Gran Canaria que trabaja la tierra, cuida el ganado y ha sostenido la economía local durante generaciones. Esta campaña es también una invitación a valorar el consumo local y el compromiso con un modelo de desarrollo más sostenible y justo".

El vicepresidente segundo y consejero de Gobierno de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa Monzón, sostuvo que "la movilidad también es igualdad". "La movilidad es cohesión, también es igualdad, es que ninguna mujer, viva donde viva, renuncie a estudiar o trabajar. Y que, además, se sienta segura en el transporte público colectivo". Sosa invitó a la sociedad grancanaria a seguir luchando por la igualdad efectiva "porque aún hay brechas que resolver". "Especialmente en estos momentos en los que hay movimientos que no quieren reconocerlos, estamos obligados a mandar el mensaje de que no se permitirá un paso atrás en los derechos ya conquistados", dijo el vicepresidente.

Por su parte, la consejera de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, quiso reconocer "la implicación social que tiene la empresa Global, sobre todo con todo lo que afecta a las mujeres en la isla de Gran Canaria".

Mena consideró que el transporte público es un gran vehículo para la difusión de estos mensajes, tanto desde el punto de vista del reconocimiento a la aportación de las mujeres del ámbito rural a la isla de Gran Canaria, como desde la difusión de ejemplos de vida para las niñas. "Supone contar una historia de vida que también es la historia de nuestra isla, que no ha sido solamente construida por hombres, aunque hayan sido ellos los más visibles y protagonistas siempre", dijo la consejera

Testimonios que explican la historia colectiva

La iniciativa se articula en torno a un vídeo protagonizado por tres mujeres vinculadas a actividades clave para la isla: la ganadería y elaboración de queso, la viticultura y producción de vino y el empaquetado de tomate. Sus testimonios en primera persona reflejan décadas de trabajo, superación y transformación social, así como la evolución en materia de derechos laborales e igualdad. Su trayectoria simboliza la aportación femenina al sector primario de la isla.

Macarena Rosario Expósito, ganadera y quesera en Agaete (Quesería El Rosario) reivindica el orgullo de ejercer un oficio tradicionalmente masculinizado y recuerda cómo, durante años, la figura visible al frente de la explotación no siempre reflejaba la realidad del trabajo diario. Hoy defiende con determinación la presencia de mujeres liderando explotaciones ganaderas y la necesidad de proteger el sector primario como garantía de futuro.

Tamara Cruz, viticultora y bodeguera (Bodegas Mondalón), explica cómo en el mundo del vino las mujeres estaban presentes en la recolección y en el trabajo cotidiano, pero no en los espacios de decisión o representación. Celebra el avance hacia una mayor presencia femenina en órganos de gestión y destaca el valor de la colaboración y la empatía en el crecimiento del sector en Gran Canaria.

Por su parte, Gloria Herrera, trabajadora durante más de dos décadas en el empaquetado de tomate, recuerda las duras condiciones laborales y la lucha por el convenio que permitió conquistar derechos fundamentales. Subraya que el trabajo de miles de mujeres fue decisivo para el desarrollo económico del sur de la isla y para el progreso de muchas familias.

Con esta acción, Global reafirma su compromiso con la igualdad real y con el reconocimiento del papel que las mujeres han desempeñado —y continúan desempeñando— en el desarrollo económico y social de Gran Canaria.