El grupo de teatro Piedra de Molino pregona las Fiestas de San José de Montaña Alta este sábado

El grupo de teatro Piedra de Molino pronunciará el pregón de las Fiestas de San José de Montaña Alta de Guía, en un acto que tendrá lugar este sábado a las 20 horas en el Centro Cultural y Recreativo, y que marca el inicio de las celebraciones en honor al patrón de este barrio de las medianías.

Formado por vecinos profundamente vinculados a su comunidad, este grupo de teatro nació en la década de los años 80 impulsado por la ilusión de jóvenes del barrio. Muchos de ellos comenzaron reuniéndose en torno a actividades parroquiales y, casi sin proponérselo, fueron dando forma a un proyecto cultural que con el paso de los años se ha convertido en una de las expresiones más queridas de la vida social de Montaña Alta.

Costumbristas

En sus inicios, las representaciones estaban ligadas a celebraciones como la Semana Santa o la Navidad, con sencillas escenificaciones que pronto despertaron el entusiasmo del público. Aquella primera chispa fue creciendo hasta dar paso a un grupo que no solo interpretaba obras de otros autores, sino que también comenzó a crear sus propias piezas de carácter costumbrista, siempre muy ligadas al humor, a las tradiciones y a la forma de vida de la gente del campo.

Su andadura comenzó precisamente en las fiestas de San José llegó con la representación de la obra A la costa ni amarrao, de Pancho Guerra, iniciando entonces un recorrido que se prolonga ya durante más de tres décadas. En todo este tiempo, el grupo de teatro Piedra de Molino ha llevado su buen hacer a numerosos escenarios de la isla, especialmente a las zonas de medianías y del sureste, e incluso ha actuado en Fuerteventura, compartiendo con distintos públicos ese estilo cercano y popular que caracteriza sus montajes.

Más de 40 personas han formado parte de este grupo a lo largo de su trayectoria, vecinos y amigos unidos por el amor al teatro y, sobre todo, por el profundo arraigo a un barrio en el que nacieron y donde siguen manteniendo vivas sus raíces.

José Lino, motor y alma del grupo

El motor y alma del colectivo es José Lino Almeida Díaz, miembro constante desde sus inicios y figura clave en el desarrollo del grupo. Su labor ha estado estrechamente vinculada a la interpretación del personaje de Pepe Monagas, el personaje creado por Pancho Guerra, además de a la creación de obras costumbristas propias que han contribuido a definir la identidad del grupo.

Tras el parón provocado por la pandemia, este grupo de teatro retomó su actividad con nuevos proyectos y renovada ilusión. Este año, como pregoneros de las fiestas, sus integrantes subirán al escenario para abrir oficialmente las celebraciones con la palabra, la memoria compartida y el cariño por un barrio que ha sido siempre el verdadero protagonista de su historia.