'Guerra' contra los patinetes irregulares en Maspalomas: el Ayuntamiento retira 12 por carecer de seguro

En un esfuerzo por mitigar los riesgos derivados del uso indebido de los patinetes eléctricos, la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana ha intensificado en las últimas semanas los operativos de control en diversas zonas del municipio. El incremento de accidentes y situaciones peligrosas debido a estos vehículos de movilidad personal (VMP) ha obligado a las autoridades a adoptar medidas más estrictas.

Multas y vehículos retirados por incumplir la normativa

Desde el crecimiento del uso de los patinetes eléctricos, ha aumentado también el comportamiento de riesgo entre los usuarios, incluyendo circulación sobre aceras, conducción bajo los efectos de sustancias y la falta de seguro obligatorio. Ante esta situación, la Concejalía de Seguridad y Emergencias ha avanzado en la elaboración de una nueva ordenanza municipal para regular el uso de estos vehículos, aunque el proceso se ha visto ralentizado debido a la inminente modificación de la normativa estatal.

De acuerdo con los datos obtenidos de las últimas intervenciones realizadas por la Policía Local, el número de infracciones es alarmante. Durante la semana pasada, se retiraron 12 patinetes al depósito municipal por carecer de seguro obligatorio, además de que 2 conductores arrojaron resultados positivos en los test de drogas, y 3 más fueron denunciados por portar sustancias estupefacientes. Estos operativos también se extendieron a motocicletas, con un total de 2 motocicletas retiradas por no tener la ITV o seguro en regla.

La futura ordenanza para regular el uso de patinetes

Los controles continúan siendo una prioridad para las autoridades locales, especialmente en zonas como la Avenida Alejandro del Castillo y la Avenida de Tejeda, donde se ha detectado un número considerable de infracciones. En total, se han trasladado 30 vehículos, incluidos 28 patinetes y 2 motocicletas, a los depósitos municipales.

El concejal de Seguridad y Emergencias, José Carlos Álamo Ojeda, ha expresado su preocupación por el incremento de incidentes y ha señalado que la nueva normativa municipal ofrecerá un marco más claro para regular el uso de estos vehículos. "El crecimiento del uso de los patinetes debe ir acompañado de responsabilidad", enfatizó Álamo.

Noticias relacionadas

Medidas para mejorar la seguridad vial

La futura ordenanza será clave para mejorar la seguridad vial y establecer directrices claras sobre el uso de los VMP en San Bartolomé de Tirajana. Mientras tanto, la Policía Local seguirá implementando medidas de control para garantizar la seguridad tanto de los usuarios de patinetes como de los peatones y conductores en general.