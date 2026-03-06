El Hospital Doctor Negrín es el único centro público canario situado entre los 100 mejores hospitales de España

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín ha sido incluido en el ranking internacional World’s Best Hospitals 2026, una clasificación que reconoce a algunos de los centros sanitarios más destacados del mundo.

En esta edición, el hospital grancanario ocupa el puesto número 89 entre los mejores hospitales de España y se convierte en el único centro del Servicio Canario de la Salud (SCS) presente en esta lista.

El ranking, elaborado por la revista internacional Newsweek en colaboración con la empresa de análisis de datos Statista, evalúa hospitales de 30 países, entre ellos Estados Unidos, Suecia, Alemania o Canadá.

Un ranking basado en profesionales, pacientes y calidad asistencial

Para elaborar esta clasificación internacional, los responsables del estudio utilizan una metodología que combina varios indicadores clave de calidad sanitaria.

Uno de los aspectos principales son las recomendaciones de profesionales sanitarios, obtenidas a través de una encuesta internacional en la que participaron más de 80.000 médicos, gestores sanitarios y especialistas de diferentes países.

A este criterio se suma la experiencia de los pacientes, evaluada mediante encuestas de satisfacción que analizan cómo valoran los usuarios la atención recibida en los hospitales.

El ranking también tiene en cuenta indicadores objetivos de calidad hospitalaria, como los resultados de los tratamientos, la seguridad clínica o las medidas de higiene aplicadas en los centros sanitarios.

Por último, la evaluación incluye las denominadas medidas PROMs (Patient Reported Outcome Measures), cuestionarios estandarizados que permiten conocer la percepción de los pacientes sobre su estado de salud y bienestar funcional tras recibir atención médica.

Un hospital de referencia para Gran Canaria y otras islas

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, dependiente de la Servicio Canario de la Salud, atiende principalmente a la población mayor de 14 años de los municipios del centro y norte de Gran Canaria, además de la zona norte de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

Además de su área de referencia directa, el hospital desempeña un papel clave en la atención sanitaria de otras islas. En el caso de Lanzarote, el centro es hospital de referencia para especialidades como Neurocirugía, Cirugía Torácica, Hemodinámica, Cirugía Plástica, Cirugía Maxilofacial, Angiología y Cirugía Vascular.

En el ámbito de la provincia de Las Palmas, también concentra servicios especializados como Oncología Radioterápica, Medicina Nuclear con tecnología PET-TAC, laboratorio de virología, cirugía cardíaca del adulto o el tratamiento endovascular del ictus hemorrágico, entre otros programas asistenciales.

Referente en tratamientos complejos en Canarias

Dentro del conjunto de la comunidad autónoma, el Hospital Doctor Negrín actúa como centro de referencia para varios tratamientos altamente especializados.

Entre ellos se encuentran el trasplante cardíaco, el trasplante pulmonar o el trasplante alogénico de médula ósea, así como procedimientos complejos como la cirugía de cardiopatía congénita del adulto.

El hospital también desarrolla técnicas avanzadas como la estimulación cerebral profunda, estudios de biología molecular, microscopía electrónica o tratamientos innovadores de radioterapia mediante tecnología Cyberknife.

Otro de los procedimientos destacados es el tratamiento con ultrasonidos focalizados de alta intensidad (HIFU), utilizado en algunas enfermedades asociadas a trastornos del movimiento.

Reconocimientos y certificaciones de calidad

El hospital cuenta además con 29 servicios acreditados o certificados en sistemas de calidad, lo que refleja el cumplimiento de estándares en la atención sanitaria y la gestión hospitalaria.

A este reconocimiento se suma el hecho de que el centro fue el primer hospital de atención especializada en obtener el reconocimiento BPSO (Best Practice Spotlight Organization), que distingue a las instituciones comprometidas con la excelencia en cuidados basados en guías de buenas prácticas.

Este reconocimiento internacional sitúa al hospital dentro de los centros sanitarios que trabajan para mejorar continuamente la calidad asistencial, la seguridad del paciente y los resultados clínicos, factores que cada vez tienen mayor peso en la evaluación global de los sistemas de salud.