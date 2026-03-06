La IX Feria Europea del Queso reúne en La Aldea a 30 queserías de Canarias, la Península y Europa

El municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás acoge este fin de semana la IX Feria Europea del Queso, un evento gastronómico que reunirá a 30 queserías artesanales y cerca de medio centenar de expositores procedentes de Canarias, distintas regiones de la Península y varios países europeos.

La cita se celebrará los días 7 y 8 de marzo en la Plaza de La Alameda, con un amplio programa de actividades que combinará gastronomía, cultura, tradición y música en directo. Además de las queserías, participarán asociaciones profesionales del sector y productores de territorios como Cataluña, Valladolid, Menorca, Cádiz, País Vasco, Galicia, Cáceres, Málaga o Zamora, así como elaboradores procedentes de Italia y Portugal.

La feria está organizada por la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, con el objetivo de impulsar el sector quesero, promover el consumo de productos locales y reforzar el turismo gastronómico en el interior de la isla.

Un evento que reúne a productores de varios países

La Feria Europea del Queso se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales encuentros del sector quesero en Canarias. En esta novena edición participarán queserías de una docena de municipios del archipiélago, con especial presencia de productores del norte de Gran Canaria, además de elaboradores de otras islas.

El evento contará también con la presencia de asociaciones del sector como Asoquegran y Proquenor, entidades vinculadas al desarrollo y promoción del queso artesanal en el archipiélago.

Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación de nuevas queserías invitadas, como Lantigua, procedente de Fuentesaúco (Zamora), o Queixeria Gaia, de la provincia de Ourense en Galicia.

Además, el evento reunirá a una docena de queserías de la Península y de países europeos, reforzando el carácter internacional de la feria.

Un evento vinculado a la Ruta Europea del Queso

La Feria Europea del Queso forma parte de la Asociación Ruta Europea del Queso, una red que conecta territorios de diferentes países con tradición en la producción quesera.

Este evento se celebró por primera vez en Canarias en 2018 en la Villa de Moya, también en Gran Canaria. Desde entonces, el éxito de participación y asistencia ha consolidado la feria como una herramienta para impulsar el desarrollo económico local ligado al sector primario.

Los organizadores destacan que la iniciativa contribuye a poner en valor el patrimonio gastronómico, cultural y paisajístico asociado a la ganadería y a la elaboración artesanal del queso.

En la edición celebrada en 2025, el evento superó los 35.000 visitantes y los 5.000 kilos de queso degustados o comercializados, cifras que los organizadores esperan superar este año.

Impulso al sector primario y al turismo rural

Uno de los principales objetivos de la feria es reconocer el trabajo de los productores y fortalecer la cadena de valor del queso, desde la ganadería hasta su comercialización y promoción turística.

La presidenta de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria, María del Carmen Rosario, destacó durante la presentación del evento el valor estratégico de esta iniciativa para la comarca.

Según explicó, la feria se ha convertido en un referente dentro del panorama gastronómico y en una plataforma para dinamizar el sector ganadero y quesero tanto dentro como fuera de Canarias.

Imagen de una de las ediciones de la Feria Europea del Queso celebrada en el municipio de Artenara. / La Provincia

Rosario subrayó además la importancia de garantizar el relevo generacional en las queserías, un aspecto clave para mantener la tradición y la producción artesanal en el norte de la isla.

Gran Canaria y la protección del territorio

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, puso en valor el papel del sector primario dentro del modelo económico insular.

Morales destacó que Gran Canaria es un territorio diverso, donde conviven distintas formas de gestión vinculadas al patrimonio natural y cultural de la isla.

En este contexto, señaló que la protección del territorio y del paisaje resulta fundamental para garantizar el equilibrio ambiental y el desarrollo sostenible. Según explicó, el sector primario contribuye a diversificar la economía y generar actividad productiva en zonas rurales.

Antonio Morales, a la izquierda, junto a Pedro Suárez, María del Carmen Rosario y Narvay Quintero, en la presentación de la Feria Europea del Queso, este miércoles en el Cabildo. / LP / DLP

El responsable insular también resaltó la importancia de iniciativas como la feria, que permiten visibilizar el trabajo de las queserías locales y reconocer el esfuerzo de los productores.

La Aldea apuesta por la tradición y el desarrollo local

El alcalde del municipio anfitrión, Pedro Suárez, aseguró que la feria va más allá de un simple evento gastronómico.

Para el Ayuntamiento de La Aldea, esta cita representa una herramienta estratégica para impulsar el desarrollo local, preservar las tradiciones y apoyar al sector ganadero.

El regidor destacó que la feria permite poner en valor el esfuerzo de ganaderos y queserías, además de contribuir a la promoción del municipio como destino turístico vinculado a la cultura rural y gastronómica.

Este año, además, la programación coincide con la celebración del Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, lo que permitirá visibilizar el papel de las mujeres en el sector primario.

Reconocimiento al papel de las mujeres en el sector primario

La programación comenzará el 5 de marzo con la jornada titulada “Mujeres en La Aldea”, centrada en el reconocimiento del papel femenino en el mundo rural.

Durante esta jornada se celebrarán varias actividades en la Casa de la Memoria, entre ellas:

Presentación del libro Las mujeres del vino de Gran Canaria

Mesa redonda titulada “Conversamos sobre queso y ganado”

Inauguración de la exposición “Mujeres queseras, el valor más elevado” de la fotógrafa Mónica Rodríguez Medina

de la fotógrafa Degustación y maridaje de quesos y vinos

Con esta iniciativa, los organizadores buscan visibilizar el papel fundamental de las mujeres en la ganadería, la elaboración de queso y la economía rural.

Un programa lleno de gastronomía, música y cultura

La feria arrancará oficialmente el sábado 7 de marzo a las 10:00 horas con la apertura de los stands en la Plaza de La Alameda.

Ese mismo día tendrá lugar la cata institucional “Despensa de Sabores”, organizada por el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento aldeano.

Entre las actividades programadas destacan:

Exposición fotográfica “Mujeres con mayúsculas” en el Centro de Mayores

en el Centro de Mayores Acto institucional con homenaje a mujeres del sector primario

Entrega de reconocimientos

Música en directo con el artista Paco Guedes y el grupo Guarasón

Carnaval de Día en el entorno de la Fundación Canaria Proyecto Comunitario de La Aldea

en el entorno de la Fundación Canaria Proyecto Comunitario de La Aldea Pasacalles por las calles del mercadillo y la feria

La combinación de gastronomía, cultura y música busca convertir el evento en una experiencia completa para visitantes y residentes.

Clausura con catas y música tradicional

El domingo 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, el casco histórico de La Aldea continuará con una intensa actividad.

La jornada incluirá nuevas catas gastronómicas dentro del programa “Despensa de Sabores” y concluirá con un concierto del reconocido timplista canario Germán López.

La clausura oficial de la feria está prevista a las 15:00 horas, poniendo fin a un fin de semana que aspira a reunir a miles de visitantes en torno a la cultura del queso.

Un escaparate internacional para el queso canario

La celebración de la Feria Europea del Queso refuerza la posición de Canarias como territorio de referencia en la producción quesera.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, destacó que el archipiélago es una de las regiones del mundo con mayor reconocimiento internacional por la calidad de sus quesos.

Además, recordó que las islas destacan por el elevado consumo de este producto y por la cantidad de premios obtenidos en concursos internacionales.

Para el responsable autonómico, eventos como la feria ayudan a reivindicar la identidad cultural vinculada al pastoreo, la trashumancia y la elaboración artesanal, además de dignificar el trabajo de los profesionales del sector primario.