King África convierte el Carnaval de Vecindario en una 'Bomba'

El Carnaval de Vecindario, inspirado este año en mundos mágicos y seres fantásticos, comienza a desgranar su programación. Con las tres funciones de la Alegoría del Carnaval, que llenará esta noche el teatro Víctor Jara, comienza el fin de semana de las carnestolendas, que llenarán de música y actuaciones la Avenida de Canarias con la celebración mañana del Carnaval de Día.

La programación del carnaval de Vecindario organizado por el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana comenzó este jueves por la tarde noche con el pregón a cargo de la Asociación Karna y las actuaciones de La Chirichota, la Chirigota del Bizcocho (ganadora del Carnaval de Cádiz) y Pedro Afonso.

Mañana, desde las 11 de la mañana en la plaza de Los Algodoneros hasta las doce de la noche, están programados conciertos, batucadas, hinchables, talleres infantiles y zona gastronómica. Este año habrá tres escenarios, en el de la calle Escorial actuará a las 11 de la mañana Totó el payaso, las 13.00 horas la murga Los Lengüetudos, a las 17.30 habrá concurso de disfraces, a las 19.00 horas actuarán Drag Electra y Drag Ígnea, y a las 20.00 horas el Dúo Purpurina.

En el escenario de la plaza de Los Algodoneros a las 12.30 será el Supercarnaval, con la actuación de Superabuela, a las 14.00 horas toca bailar con Armonía Show. Por la tarde subirán al escenario ¡Qué Chimba!, Paco Guedes, Lucrecia, King África y la música de DJ Ulises Acosta, entre las actuaciones. En el escenario de la plaza de San Rafael actuará a las 16.30 Airam Vega Dj y a las 23.30 Tony Tun Tun.

El domingo, día 8 de marzo, a las 7 de la tarde en el teatro Víctor Jara, será el concurso de murgas. El locutor Kiko Barroso será el maestro de ceremonias del certamen en el que participarán Los Lengüetudos, Los Trapasones, Lady Chancletas, Las Quisquillosas, Los Chancletas y Las Golisnionas.

Programa de la semana que viene

El martes 10, a las 18.00 horas, será el Carnavalín Coreográfico en el teatro Víctor Jara. El jueves día 12 por la tarde será el Carnaval Tradicional en la plaza de Los Algodoneros, con talleres de creación de máscaras, merienda de tortillas de carnaval y chocolate y actuaciones de la Parranda del Cura, de La Polvajera y de la Orquesta Wamampy. El viernes día 13 en el teatro Víctor Jara será la noche de Drag Transgression. Después en la plaza de San Rafael será la Noche Latina con las actuaciones de Edwin Rivera y Leyenda Joven.

El fin sábado 14 será la Gran Cabalgata. El domingo 15 de marzo habrá Tardeo Carnavalero, que comenzará con la actuación de Los Salvapantallas. Después será el pasacalles del entierro de la sardina, que recorrerá la Avenida de Canarias desde el teatro Víctor Jara hasta el paseo de Los Artesanos. La quema de la sardina será en la plaza de Los Algodoneros. La guinda musical a las carnestolendas santaluceñas la pondrá el grupo canario de moda en estos momentos Nueva Línea.