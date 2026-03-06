San Bartolomé de Tirajana
Luz verde ambiental a la regularización de viviendas en Lomo Los Palmitos
El informe ambiental avala la modificación del PGOU para avanzar en la regularización del asentamiento rural
La Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de Planes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana da luz verde ambiental a la modificación menor del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el ámbito de Lomo Los Palmitos, un paso clave para avanzar en la regularización urbanística de las viviendas del asentamiento rural. El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP), concluye que la modificación del planeamiento puede tramitarse mediante el procedimiento de evaluación ambiental estratégica simplificada y que, con las condiciones establecidas, no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente.
La iniciativa, impulsada por la Asociación Pilancones de Ayagaures, tiene como objetivo adaptar el planeamiento municipal para reconocer la realidad edificatoria existente y dotar al ámbito de una ordenación urbanística que permita su integración en el sistema territorial y urbanístico del municipio, ya que el núcleo quedó fuera de la ordenación urbanística de 1996.
Seguridad jurídica a las viviendas
Como explica a este periódico Davinia Ramírez, delegada del Área de Urbanismo del Ayuntamiento, se trata de los primeros trámites para la modificación del plan que permitirán no solo legalizar el asentamiento, sino también permitir un pequeño crecimiento. «Es limitado, pero se podría llevar a cabo. Lo importante en este caso es darle seguridad jurídica a las viviendas», añade.
Sin embargo, no solo Lomo Los Palmitos se encuentra en esta situación. Como explican desde el Consistorio, hay otros núcleos del municipio, como Salinas del Matorral o Lomo Los Pajaritos, que también consiguieron la evaluación ambiental favorable para regularizar sus viviendas, en total 394.
La aprobación de este informe ambiental estratégico permite continuar la tramitación urbanística de la modificación del PGOU para el ámbito de Lomo Los Palmitos, un paso previo a su aprobación definitiva. El objetivo final es ordenar el núcleo poblacional y facilitar la regularización de las viviendas existentes, así como la dotación de servicios y la mejora de las condiciones urbanísticas del área.
