La magia del ahorro ilumina el Carnaval en Santa Lucía de Tirajana de la mano de Canaluz Vecindario

Santa Lucía de Tirajana ya huele a Carnaval. Del 5 al 15 de marzo, el municipio se llena de ritmo, color y fantasía… y este año, también de ahorro energético.

Canaluz Vecindario se suma a la celebración customizando su tienda con detalles inspirados en el Carnaval que este año lleva como lema "Mundos mágicos y seres fantásticos", en una propuesta elegante y luminosa diseñada por la interiorista, Hada Casado, que ha sabido integrar guiños festivos sin recargar el espacio, manteniendo la identidad blanca y azul de la marca. El resultado: un interior sofisticado, con aire carnavalesco y espíritu acogedor.

Bajo el lema: “¡La magia del ahorro ilumina tu carnaval!”, Canaluz aprovecha estas fechas para recordar que la mejor comparsa es la que hace que la factura de la luz baje el volumen.

Detalles sutiles, iluminación cuidada y guiños festivos transforman el espacio sin perder la esencia blanca y azul de Canaluz, que celebra el Carnaval agradeciendo la fidelidad de sus clientes desde su apertura en junio / Marcos de Rada

Precios que sí son de fantasía (pero reales)

Desde su apertura en junio en Avenida de Canarias, 306, Canaluz Vecindario ha experimentado una gran acogida por parte de vecinos, familias y empresas del municipio. Esa confianza se traduce hoy en una oferta sólida y estable:

Viviendas (2.0): 0,105 €/kWh

Empresas (3.0+): 0,129 €/kWh

Unos precios altamente competitivos que la compañía puede mantener gracias a la fidelidad de sus clientes y al crecimiento constante que ha experimentado en estos primeros meses de actividad.

“¡La magia del ahorro ilumina tu carnaval!” es el lema de la campaña con la que Canaluz recuerda sus precios competitivos: 0,105 €/kWh para viviendas y 0,129 €/kWh para empresas. / Marcos de Rada

“Estamos muy agradecidos por la respuesta que hemos tenido en Santa Lucía. Nuestro compromiso es claro: transparencia, cercanía y precios justos. Y si podemos hacerlo con un poco de magia carnavalera, mejor todavía”, señala Javier Sánchez, gerente de Canaluz Vecindario.

Carnaval por fuera… y por dentro

La decoración especial podrá visitarse durante las fiestas, acompañada de imágenes que muestran cómo la tienda ha sido transformada para la ocasión: detalles sutiles, iluminación cuidada y pequeños toques festivos que convierten la visita en una experiencia diferente.

Canaluz invita así a vecinos, familias y empresas a acercarse, conocer la oferta y comprobar cuánto pueden ahorrar en su factura eléctrica también en pleno Carnaval.

Cartel oficial de la campaña de Carnaval de Canaluz en Santa Lucía de Tirajana. / Sergio Sánchez

Porque si algo tiene claro Canaluz este Carnaval es que la verdadera fantasía está en pagar menos por lo mismo.

Para más información: vecindario.canaluz.es o teléfono directo: 828 150 900.