Mogán prepara un acto oficial de homenaje a Valerón con el cambio de nombre del Estadio de Arguineguín

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto a varios concejales del grupo de Gobierno, recibió este viernes, 6 de marzo, en las dependencias municipales de Arguineguín, al exfutbolista internacional Juan Carlos Valerón para comunicarle oficialmente el acuerdo adoptado en el Pleno municipal del pasado 27 de febrero, por el que el Estadio Municipal de Arguineguín pasará a llevar su nombre. Durante el encuentro también se abordó la organización de un futuro acto oficial de homenaje en el que se formalizará el cambio de denominación de la instalación deportiva, en reconocimiento a la trayectoria deportiva y humana del conocido como <<Mago de Arguineguín>>.

La alcaldesa destacó el orgullo que supone para el municipio poder rendir este reconocimiento a uno de los futbolistas más emblemáticos de Gran Canaria. “Siempre es un placer recibir al Mago de Arguineguín. Hoy le hemos trasladado de forma oficial ese acuerdo, esa moción que se llevó a los plenos de San Bartolomé de Tirajana y de Mogán y que salió aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos. Ese merecido nombre que va a llevar el campo de fútbol de Arguineguín”, señaló.

La regidora subrayó además el significado especial que tiene este reconocimiento al producirse en el mismo campo donde comenzó su historia en el fútbol. “Para nosotros es un placer porque Juan Carlos Valerón sigue siendo entrenador de Primera Regional del C.D Arguineguín en ese campo de fútbol que le dio la oportunidad de tener los éxitos que ha tenido a lo largo de su vida futbolística”, afirmó.

Asimismo, destacó su ejemplo dentro y fuera del terreno de juego. “Para el municipio de Mogán es un ejemplo a seguir a nivel deportivo y, sobre todo, a nivel personal, porque si hay algo que todo el mundo dice y reseña de Juan Carlos Valerón es que es muy buena persona”.

Por su parte, Valerón agradeció el gesto institucional y el cariño recibido por parte de los municipios de Mogán y San Bartolomé de Tirajana, lugares en los que ha transcurrido gran parte de su vida. “No sé si merecía tanto, pero lo recibo con mucho cariño y agradecido a Mogán y a San Bartolomé de Tirajana. Mi vida ha transcurrido en estos dos municipios, que nos separan muy poquita distancia, y encantadísimo. Para mí es muy bonito que un campo que ha sido parte de mi historia”, expresó.

El exjugador también reconoció que la noticia le sorprendió inicialmente. “Cuando me dieron la noticia intenté escaparme, pero cuando ves que algo va tan en serio y lo hacen con tanto cariño, también tienes que entenderlo y ser agradecido cuando la gente te quiere dar esa muestra de cariño”.

El futuro acto institucional, cuya fecha se anunciará próximamente, servirá para rendir homenaje a la trayectoria de Juan Carlos Valerón, quien desarrolló una destacada carrera en clubes como el RC Deportivo de La Coruña o la UD Las Palmas, además de formar parte de la Selección Española de Fútbol, convirtiéndose en una de las figuras más admiradas del fútbol español.