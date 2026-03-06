Monte Feliz – powered by Playitas, campo base de La Titánica 2026

Gran Canaria sigue pedaleando con fuerza hacia el turismo deportivo de alto valor añadido. En ese camino, Monte Feliz – powered by Playitas se ha convertido en una de las piezas clave del ecosistema deportivo de la isla y en el “campo base” natural de Desafío La Titánica, una de las pruebas ciclistas más exigentes del archipiélago, que celebrará su edición 2026 los días 11 y 12 de abril.

Gestionado por Servatur Hotels & Resorts desde abril de 2024, el complejo reabrió sus puertas en octubre del mismo año tras una profunda transformación que ha supuesto una inversión total de 8,5 millones de euros. No se trata de un hotel convencional con instalaciones deportivas añadidas, sino de un auténtico ecosistema de alto rendimiento.

El establecimiento cuenta con más de una veintena de actividades diarias y una infraestructura pensada para deportistas, clubes y equipos de élite. “Cada detalle está pensado para que el deportista se sienta cómodo, motivado y cuidado. Desde los espacios para guardar la bicicleta en la propia habitación hasta el ambiente que se respira en el hotel, donde entrenar, descansar y convivir forma parte de la experiencia”, señala Gloria Costa, directora del establecimiento.

Para Servatur, este proyecto representa una apuesta estratégica por un turismo deportivo que genera impacto positivo en el territorio. “Monte Feliz – powered by Playitas es un ejemplo de cómo entendemos el desarrollo del destino: inversión, especialización y propuestas que aportan valor real a Gran Canaria. El deporte y la actividad física son motores de atracción internacional y encajan perfectamente con la identidad de la isla”, destaca Michael Lund Jensen, CEO de la compañía.

La Monte Feliz – powered by Playitas Desafío La Titánica 2026 se desarrollará en dos jornadas. El sábado 11 de abril tendrá lugar la primera etapa, con salida y llegada en el Auditorio de Agüimes. La segunda jornada, el domingo 12 de abril, unirá Agüimes con San Mateo en un exigente recorrido.

Para más información los interesados pueden consultar la página oficial: www.desafiolatitanica.es.