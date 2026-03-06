Una muestra bibliográfica en El Carrizal explora el papel de la mujer en la literatura y el pensamiento

Enmarcada en la programación conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres, la biblioteca Pública Agustín Ramírez Alemán, en El Carrizal, acoge desde este viernes 6 de marzo la muestra bibliográfica 'Mucha Mujer', una propuesta que invita a profundizar en el papel de las mujeres en la literatura, el pensamiento y la creación cultura, con motivo del 8 de Marzo, reforzando el compromiso del municipio con la visibilización de las mujeres y la promoción de la igualdad.

La exposición reúne cerca de medio centenar de publicaciones en las que la mujer aparece como protagonista y como eje transversal abordado desde múltiples perspectivas. El recorrido incluye títulos de poesía, novela, biografía, historia, arte, ciencia, política, medicina, psicología, cómic y literatura infantil y juvenil, ofreciendo una mirada amplia y diversa sobre la contribución femenina a los distintos ámbitos del conocimiento y la cultura.

Junto a los libros, la muestra incorpora también seis películas en formato DVD, además de varios ejemplares monográficos de la revista In_Mujeres. Monografías feministas, editada por el Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad. Este material audiovisual y hemerográfico enriquece la propuesta y permite acercarse a discursos, relatos y análisis feministas desde distintos soportes.

Como complemento a la exposición, la biblioteca ha distribuido por sus dos plantas, en puntos bien visibles, citas de autoras célebres que convierten el espacio en un recorrido de lectura e inspiración permanente. De este modo, cada visita se transforma en una invitación a descubrir voces femeninas que han dejado huella en la historia de la literatura y del pensamiento.

Tanto la muestra bibliográfica 'Mucha Mujer' como el itinerario de citas literarias permanecerán visibles durante todo el mes de marzo en la biblioteca Agustín Ramírez Alemán, donde podrán ser consultadas libremente por el público.