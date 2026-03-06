Firgas
El nuevo atractivo turístico de Firgas: un salto de agua con 28 escalones y efecto acústico
La nueva cascada de 48 metros replica el éxito del Paseo de Gran Canaria, cuyas fotografías circulan por todo por el mundo
Firgas proyecta la construcción de una nueva cascada urbana artificial de 48 metros de longitud y cinco metros de ancho, parecida a las que ya tiene en el casco. La obra promovida por el Ayuntamiento en la calle Leopoldo Matos persigue convertirse en un atractivo turístico, "con un diseño sostenible de recirculación cerrada del agua".
Es uno de los rincones más fotografiados por los turistas que recorren el interior de Gran Canaria. Se localiza en el Paseo de Gran Canaria, en el centro del pueblo, y destaca por su piedra de cantería, su escultura, la vegetación y el sonido del agua cayendo por los distintos niveles unos 30 metros. A su lado, los bancos de azulejos andaluces y los escudos heráldicos de los municipios y de la Isla.
Transición entre lo histórico y lo contemporáneo
Visto el éxito obtenido, el Ayuntamiento proyecta un proyecto semejante en la calle Leopoldo Matos, dentro de una zona residencial consolidada, con edificaciones de varias alturas, jardines urbanos y alineaciones de palmeras, que le confieren una planificación moderna dentro del marco tradicional del municipio. Está rodeada de viviendas con arquitectura tradicional canaria, muros de piedra y balcones, lo que refuerza su valor como espacio de transición entre lo histórico y lo contemporáneo.
El proyecto contempla la realización de una fuente-cascada ornamental urbana de 48 metros de largo y 5 metros de ancho en esta avenida, "como elemento central de embellecimiento y mejora de la vegetación y zonas de sombra". A su vez, se pretende reforzar la identidad visual de Firgas como 'Villa del agua', mejorar la experiencia urbana para residentes y visitantes y promover el turismo local y dinamizar el comercio de la zona. En su recorrido se ha estructurado mediante 28 bandejas escalonadas dispuestas en continuidad descendente, con una diferencia total de cota de 11 metros entre el punto superior de la cascada y el aljibe de recogida inferior.
Azulejo ornamental
Al igual que en el Paseo Gran Canaria, se usará pavimento de piedra natural de Arucas o un equivalente. Y contará con azulejo ornamental.
El diseño busca generar un efecto visual y acústico continuo de caída de agua, simulando una corriente natural, mediante una secuencia rítmica de caídas suaves y saltos intermedios controlados. Cada bandeja se fabrica en acero inoxidable con forma de 'U', garantizando la durabilidad frente a la humedad, el cloro y la exposición solar. Y el sistema hidráulico se configura como un circuito cerrado de recirculación.
Consumo mínimo
La instalación contribuye a la valorización del espacio público, aportando un elemento de atracción visual y ambiental, con un diseño sostenible de recirculación cerrada del agua, minimizando el consumo y facilitando el mantenimiento mediante sistemas accesibles y seguros.
La plaza pública de Buen Lugar presenta actualmente un estado de deterioro generalizado que limita su funcionalidad y seguridad para los usuarios.
La obra cuenta con un presupuesto de licitación de 109.726,56 euros, con un plazo de ejecución de cinco meses desde su contratación.
