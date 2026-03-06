"Objetivo Amarte": el evento que transformará tu relación con la autoestima en Gáldar

La psicóloga, escritora y terapeuta Silvia Congost estará en Gáldar el próximo 16 de mayo de 2026 con su evento “Objetivo Amarte”, una propuesta que busca transformar la relación de los asistentes con su autoestima. La cita será a las 20:00 horas en el Centro Cultural Guaires, en un evento organizado por la concejalía de Cultura de la localidad, dirigida por Julio Mateo Castillo.

Bajo el lema “El mayor viaje hacia tu autoestima”, Silvia Congost guiará a los participantes a través de una experiencia emocional profunda, enfocada en revisar y sanar lo que ha marcado, moldeado y condicionado su vida. “Objetivo Amarte” invita a los asistentes a un viaje introspectivo, donde podrán poner en perspectiva sus vivencias y, a través de la comprensión, liberarse de todo lo que ya no quieren cargar.

A lo largo del evento, los participantes experimentarán una serie de emociones intensas, que irán desde la risa hasta las lágrimas, pero siempre con un enfoque de compasión y sanación. Según Congost, el evento tiene el poder de cambiar profundamente a quienes se entreguen de lleno a la experiencia: “Este evento te mantendrá las emociones a flor de piel y si te implicas profundamente en cada parada, cuando salgas del teatro algo en ti habrá cambiado para siempre”, afirma.

Con el enfoque de liberar cargas emocionales, este evento promete no solo una experiencia emocional transformadora, sino también una oportunidad para sentir a los asistentes más ligeros y preparados para afrontar sus vidas con una visión más saludable y positiva de sí mismos.

Las entradas ya están disponibles a través de entradas.galdar.es, y se espera que el evento atraiga a muchos de los residentes de Gáldar y alrededores, ansiosos por aprovechar esta oportunidad única de crecimiento personal.