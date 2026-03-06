Pedro Rodríguez (exalcalde de Guía): "La investigación policial nos ha 'desnudado', y espero que no haya más tentaciones y sea el punto final"

"Nos hemos 'desnudado' en la investigación, porque nos han mirado todas las cuentas; espero que no haya más tentaciones, y se ponga punto final a mi dañar a mi hogar". El exalcalde de Guía y actual concejal en la oposición en el Ayuntamiento, Pedro Rodríguez, se muestra muy reconfortado con la decisión de la Fiscalía Provincia de Las Palmas de decretar el archivo de las diligencias de investigación abiertas el año pasado, tras una denuncia anónima relacionada con la adquisición durante su etapa de regidor de ocho locales que albergan en estos momentos la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, en la calle Óscar Bautista Afonso (frente a la guardia Civil).

La Fiscalía Provincial descartó tras una investigación de la mano de la Guardia Civil cualquier atisbo de la existencia de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación y tráfico de influencia, que afectaban también a su mujer. A su vez, el Ministerio Público también cerró el el caso de los contratos de servicios vinculados al abogado externo, al entender que se ajustaban a la Ley del Sector Público.

"Un daño político a mi familia, que nada tiene que ver"

Pedro Rodríguez asegura la decisión corrobora lo que siempre mantuvo, que el procedimiento se hizo con el aval de todos los informes técnicos. Sin embargo, entiende que detrás de la denuncia anónima había un interés en "hacer daño político y a mi familia". En este sentido, quiso hacer un llamamiento para hacer política "de otra manera".

El exalcalde por Juntos por Guía lamentó que la denuncia haya implicado a su familia, ajena a la vida política. "Somos trabajadores, y pagamos una hipoteca. El dolor creado después de la denuncia no se paga y queda en nuestras vidas", señaló el concejal.

Pedro Rodríguez recalca que la investigación policial entró de lleno en las cuentas de la familia, por lo que ha quedado demostrado que el procedimiento de compra de los locales, que en un primer momento iban destinados a habilitar un gimnasio municipal y que luego se decidió convertirlos en la oficina ciudadana, se hizo con transparencia y pulcritud, bajo el aval de los técnicos municipales. Por eso confía en que la resolución sirva para acabar con cualquier tentación de volver a denunciarles, y "cerrar para siempre los ataques a mi hogar".

Una compra pública y otra distinta privada

En cuanto a la adquisición de los inmuebles por el matrimonio a la misma promotora, al margen de la operación municipal, expone que se ha podido constatar "que las transferencias bancarias realizadas como forma de pago se efectuaron como reflejan las escrituras notariales, no apreciándose movimientos bancarios en efectivo en las cuentas de don Pedro y de su mujer que llamen la atención en relación a la posible comisión de cualquier tipo de ilícito penal", según el decreto fiscal. Rodríguez insiste en que "mi hipoteca la pago mes a mes; pero el daño de la denuncia queda".

El exalcalde incide en que "el local que compró el Ayuntamiento no es mío, es de los guienses", recordó el entonces alcalde cuando se gestó la operación de compraventa con el promotor, que vino avalado por informes técnicos municipales. Fiscalía detalla manifiesta que "parece quedar acreditada la necesidad de la compra de los ocho locales comerciales adquiridos por el Ayuntamiento por 587.424,85 euros".

A su vez, la Fiscalía , deja también libre de sospechas al abogado externo contratado por el Ayuntamiento, que realizó el trabajo por la falta de empleados públicos cualificados para emitir un informe legal. Y recuerda que sus servicios municipales son anteriores a que Pedro Rodríguez hubiese tomado el bastón de mando.