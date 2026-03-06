La plantilla y el cuerpo técnico del Rocasa Gran Canaria recarga energías en el Om Thalasso Villa del Conde By Lopesan

El Rocasa Gran Canaria vivió una jornada especial en las espectaculares instalaciones del OM Thalasso Villa del Conde By Lopesan con una completa sesión regenerativa con la que desconectar de la intensidad competitiva del día a día y reponer fuerzas de cara a la recta final de una de las temporadas más prometedoras de los últimos años.

Las jugadoras y el cuerpo técnico del equipo líder de la Liga Guerreras Iberdrola disfrutaron de una incomparable experiencia de bienestar en el circuito de la talasoterapia con piscinas de distintas temperaturas, chorros de hidromasaje y contrastes térmicos para reactivar la energía corporal y mental.

Una de las capitanas del conjunto teldense, la portera grancanaria Lourdes Guerra, se congratuló de los efectos positivos de una jornada "que hemos aprovechado al máximo para alejarnos de los entrenamientos diarios y de los partidos oficiales. La sesión de hoy es de esas que llaman invisibles y con las que recuperamos, por unas horas, el cuerpo y la mente en unas instalaciones fantásticas".

Por su parte, la pivote vasca María Zaldúa insistió en la importancia de un día diferente "que nos ha permitido evadirnos del juego y dejar atrás pequeñas molestias que arrastramos. El descanso es de gran trascendencia en nuestro trabajo y la jornada de hoy nos viene muy bien para seguir trabajando duro durante lo que queda de competición", explicó.

Asimismo, el director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, se mostró orgulloso de poder colaborar con el Rocasa Gran Canaria: "Es un motivo de alegría ser partícipes de la campaña histórica y brillante que están firmando y que les ha llevado a lo más alto de la clasificación", dijo, antes de expresar que "con esta sesión de relax y recuperación en el Om Thalasso Villa del Conde queremos ofrecer a las jugadoras y entrenadores el entorno ideal para su regeneración física y mental, permitiéndoles afrontar con plenas garantías el exigente tramo final de esta sensacional temporada y reafirmando el firme compromiso de Lopesan con el éxito del deporte de élite en Gran Canaria".

Lopesan Hotel Group y Rocasa Gran Canaria siguen caminando juntos en el terreno del bienestar físico y emocional y representan un ejemplo de esfuerzo y de éxito en el ámbito hotelero y deportivo, respectivamente.