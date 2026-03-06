"Queremos abrir las puertas de nuestro Queso Zamorano con denominación de origen a Gran Canaria"

Treinta queserías artesanales de una docena de provincias participarán el sábado y domingo en La Aldea la Feria Europea del Queso promovida por la Mancomunidad del Norte. El certamen con productores granfanarios reúnen a ganaderos de El Hierro, Baleares, Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Portugal e Italia.

¿Con qué animales trabajan sus quesos: con ovejas, cabra o vaca? ¿Tienen mezclas?

Nosotros trabajos en un 99% con leche de oveja. Solamente tenemos dos referencias, que son 50-50, o sea, 50% vacas y 50% ovejas, y 90% vacas y 10% ovejas, para la gente que le gusta el queso más 'light'.

¿Tienen otros productos, o solo queso?

Nosotros tenemos queso y nos dedicamos también a la compra y venta de leche. Compramos leche en España y Portugal, y la vendemos en Francia, Holanda, Bélgica, Austria y Turquía.

¿Qué producción tienen?

Nosotros hacemos sobre 50 o 55 toneladas al año. Es una quesería importante, vamos, tenemos un remanente importante de litros de leche que manejamos.

Un niño da de comer a ovejas en la quesería de Zamora. / Jaime Sánchez

Y en el caso de los quesos, ¿dónde los venden?

Nosotros nos dedicamos a vender a toda España, tenemos una gran distribución.

¿Cómo definiría el sabor?

Tenemos unas 46 referencias de quesos. Desde el más 'suavito' hasta añejo e intenso. Es un queso que tiene cuerpo, que tiene alma, con sabor, lo que es la leche de oveja, que es un queso intenso. Luego lo tenemos con más tiempo de maduración, con menos tiempo lo tenemos con el tempranillo, tenemos con romero, con pimienta rosa, y con escamas de pimentón. Este no es el clásico, que viene forrado con pimentón. Es pimentón de La Vera, escamado e incrustado dentro de queso. No es el típico que se le da por fuera y coge el aroma. No, no. Este queso es curado con las escamas del pimentón dentro. O sea, cuando hacemos la cuajada, le metemos las cámaras de pimentón, se cuaja y se cura con lo que es la escama de pimentón.

¿Los animales están por Zamora o tienen por otras zonas?

Nuestro queso, lo hacemos cien por cien con leche zamorana, por supuesto. Es denominación de origen Queso Zamorano.

Han acudido a otras ferias europeas de la Red, y creo que es la primera vez que vienen a esta feria. Pero, ¿han estado en Gran Canaria en alguna ocasión anterior?

Hemos estado en Italia, Francia, Holanda y España entera. Estamos con la Ruta Europea del Queso. Y la verdad que sí, que estamos por toda España. Yo soy el representante, la persona que está ahí, en las ferias, para hacer el tema de la ruta y todas las ferias donde nos inviten. La verdad es que sí es la primera vez que estamos en Gran Canaria. Pero bueno, hay que ir sondeando y además que es una feria muy interesante, porque Gran Canaria, es un sitio bastante bonito, es un sitio interesante y es un sitio lejano. Pero pienso que hay que dar a conocer el Queso Zamorano en las islas

¿El objetivo es abrir relaciones comerciales?

Efectivamente. Donde quiera que vayamos vamos sembrando y la gente va a conocer nuestro producto y claro, es un producto que la verdad que gusta. Hay que abrir mercado.

¿Tienen previsto mantener reuniones con distribuidores en la Isla?

Yo voy para allá y voy a hacer mi trabajo. Me voy a quedar allí unos días. Desde la oficina están trabajando para prepararlo, con citas con distribuidoras para comercializar nuestro producto allí.

¿Cuánto kilos traen a la feria? ¿Y de qué variedades?

Llevamos unos 450 kilos a la Feria. Y son de diversas variedades. Llevo unas 15 referencias.

¿Y ha sido complicado mandarlo, sobre todo con Aduanas y el transporte al ser una isla?

La verdad es que no, porque lo que es el gerente de la ruta, Javier, nos ha hecho todo. Y no hemos tenido ningún tipo de problema ni Aduanas ni de nada, pues siendo producto nacional, no ha habido ningún problema. Bueno, en Europa entera no tenemos problemas, ninguno, porque claro, es Europa.

Aunque aquí a veces al ser islas siempre resulta un poco más complicada con los papeleos.

Nosotros llevamos a Suiza productos y bueno, ahí tengo yo amistades porque he estado 10 años trabajando allí y la verdad que tenía amistades y ha sido un poquito más complicado. Pero claro, como Suiza es un tema un poquito especial, no porque está fuera de la Comunidad Europea. Nos hemos buscado la vida como aquel que dice Y la verdad es que, bueno, ahí estamos, en el mercado.

¿Y conoce los quesos de de aquí, de Gran Canaria o de Canarias en general?

Estuve ya hace muchos años ahí en Canarias. En especial en la isla de La Palma y luego me moví por allí por todas las islas un poco, pero bueno, tampoco me dedicaba a esta historia. Quiero conocer ahora las peculiaridades que necesita la gente de allí, porque hay mucha gente de la Península.

¿El objetivo es abrir las puertas de su Queso Zamorano en Gran Canaria?

Noticias relacionadas

Efectivamente, abrir las puertas de nuestro producto. Especificar que es un queso natural, con productos de Zamora, un queso con denominación de origen y un.queso, agradable en boca. En fin, tenemos 46 referencias, es queso que ya tiene su nombre por referencias de lo que tenemos ya nosotros en nuestro a ADN, y nada expandir ahora mismo el producto, ni más menos, para que lo conozca quien no lo conoce, y que prueben con su paladar nuestro producto, ni más ni menos.