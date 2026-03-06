San Bartolomé de Tirajana retira 23 toneladas de residuos vegetales en nueve barrios del municipio

Las primeras actuaciones del proyecto socioambiental impulsado por la Concejalía de Limpieza y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana han permitido retirar 23 toneladas de residuos vegetales, equivalentes a 156 metros cúbicos, tras intervenir en nueve puntos del municipio con trabajos de limpieza, poda y acondicionamiento de espacios verdes. Las intervenciones se han desarrollado en distintos enclaves del municipio, entre ellos Los Olivos (El Tablero), Sonnenland, San Fernando, El Pajar, Castillo del Romeral, Juan Grande y El Rodeo, además del entorno de la carretera que conecta El Tablero con Montaña La Data.

El proyecto, que se ejecuta en colaboración con la Fundación Foresta, comenzó el 26 de diciembre de 2025 y ha permitido la contratación de 20 personas desempleadas del municipio para realizar labores de limpieza, mantenimiento y conservación de zonas verdes, caminos y espacios naturales. La iniciativa cuenta con una inversión de 1.166.708 euros y se desarrollará hasta junio de 2027. El equipo está formado por un director de proyecto, un administrativo, dos capataces, dos especialistas en trabajos forestales y catorce operarios.

Cualificación profesional

El programa incluye además un componente formativo dirigido a mejorar la cualificación profesional de las personas participantes. Según explica el Consistorio, durante su ejecución se impartirán cinco acciones formativas, de las que ya se han desarrollado dos cursos especializados de 50 horas centrados en prevención de riesgos laborales en jardinería y en cálculo y diseño de instalaciones de riego.

El Ayuntamiento enmarca esta iniciativa en otras actuaciones para reforzar el servicio municipal de limpieza, entre ellas el nuevo contrato de recogida selectiva adjudicado a Ayagaures Medioambiente S.L.U., con una inversión cercana a 4,9 millones de euros hasta 2028, la instalación de 560 nuevos contenedores y la renovación de la flota de recogida. A estas medidas se suma la prevista instalación de 41 papeleras autocompactadoras solares en el litoral y una inversión superior a 300.000 euros para mejorar recintos y puntos de recogida de residuos en distintos barrios del municipio.

Reforzar la limpieza en el municipio

El concejal de Limpieza y Recogida de Residuos, Ruymán Cardoso, señaló que las actuaciones permiten reforzar el mantenimiento en espacios que requerían trabajos de mejora. «Las cuadrillas están interviniendo en zonas que forman parte del día a día de nuestros barrios y que necesitaban labores de limpieza, poda y adecentamiento para recuperar su estado», afirmó.

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, indicó que el proyecto permite ampliar los equipos de limpieza y generar empleo en el municipio. «Este convenio refuerza el trabajo que estamos realizando para mejorar el estado de nuestros barrios. Ampliamos los equipos de limpieza y, al mismo tiempo, generamos oportunidades laborales para personas del municipio», declaró.