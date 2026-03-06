Santa Lucía de Tirajana y el Cabildo de Gran Canaria buscan reforzar el transporte público hacia la capital

El vicepresidente segundo y consejero de Gobierno de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa, mantuvo una reunión de trabajo con el gerente de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, Ruyman Santana; el director insular de Transporte, Manuel López; y el concejal de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Juan Francisco Guedes, con el objetivo de abordar diferentes asuntos relacionados con la movilidad y la situación actual del sector del taxi.

Durante el encuentro, las administraciones analizaron las principales preocupaciones del sector, así como posibles medidas de apoyo y coordinación institucional para reforzar el servicio público de transporte en la isla.

Teodoro Sosa, subrayó la importancia de mantener una colaboración constante con las asociaciones del taxi para atender sus necesidades. En este sentido, recordó las distintas líneas de apoyo impulsadas en los últimos años, como las destinadas a la instalación de cámaras de seguridad, campañas de publicidad en los vehículos o la renovación de flotas y la incorporación de taxis adaptados para personas con movilidad reducida.

Sosa explicó que el Cabildo estudiará nuevas fórmulas de colaboración en futuras convocatorias de ayudas, entre ellas la posibilidad de destinar fondos a gastos corrientes del sector, como la uniformidad de los profesionales. “Nuestro compromiso es seguir analizando nuevas vías de apoyo que puedan contribuir a mejorar las condiciones del sector”, señaló.

Durante la reunión también se abordó la situación de las autorizaciones de vehículos de transporte con conductor (VTC), un asunto que, según explicó Sosa, continúa su recorrido judicial en el Tribunal Supremo. El responsable insular insistió en que la posición de las administraciones locales y del Cabildo está alineada con la defensa del sector del taxi, al considerar que determinadas resoluciones podrían afectar a la economía de numerosas familias vinculadas a esta actividad.

Analizar las necesidades de movilidad del municipio de Santa Lucía

En materia de transporte público, el encuentro permitió analizar las necesidades de movilidad del municipio de Santa Lucía de Tirajana, especialmente en relación con los desplazamientos hacia la capital grancanaria. En este sentido, el Cabildo estudiará la posibilidad de reforzar determinadas líneas de guaguas en las horas de mayor demanda, especialmente las que conectan el sureste de la isla con Las Palmas de Gran Canaria.

Por su parte, el concejal de Movilidad y Transporte del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, Juan Francisco Guedes, valoró la reunión como una primera toma de contacto para trasladar al Cabildo las inquietudes del sector. Entre los asuntos abordados destacó la preocupación por las licencias VTC, el impacto de las nuevas aplicaciones de movilidad y la necesidad de avanzar hacia una uniformidad común para los taxistas de la isla.

Asimismo, Guedes trasladó la preocupación existente en el municipio por los problemas de conectividad entre el sureste y la capital, especialmente debido a las retenciones habituales en la GC-1. En este contexto, planteó la posibilidad de reforzar el servicio de transporte público entre Vecindario y Las Palmas de Gran Canaria durante las horas punta.

Noticias relacionadas

El concejal expresó su satisfacción por el resultado del encuentro y por la disposición mostrada por el Cabildo para estudiar las propuestas planteadas, destacando la importancia de la cooperación institucional para mejorar la movilidad y dar respuesta a las necesidades del sector del taxi y de la ciudadanía.