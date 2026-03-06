El velatorio provisional de Agüimes estará disponible para las familias desde este lunes

El Ayuntamiento de Agüimes pondrá a disposición de las familias del municipio, a partir de este lunes 9 de marzo, un velatorio provisional ubicado en dos salas de la Estación de Guaguas del casco. El espacio permitirá a los vecinos y vecinas contar con un lugar adecuado para despedir a sus seres queridos mientras se ejecutan las obras del nuevo velatorio municipal.

El recinto dispone de dos salas con zonas de túmulos que cumplen con la normativa de sanidad mortuoria. Una de ellas cuenta además con una pequeña cocina compartida para su uso en caso de coincidencia de dos familias. Frente a estas dependencias se ha habilitado también un espacio exterior diáfano, con bancos y arbolado, pensado para ofrecer a las familias un lugar de descanso y acompañamiento durante los momentos de duelo. Se ha habilitado asimismo una rampa adaptada para facilitar la entrada de los coches fúnebres.

Este espacio provisional busca evitar que las familias tengan que desplazarse fuera de Agüimes para realizar los velatorios. De esta manera, se ofrece una solución cercana y digna para los vecinos y vecinas del municipio durante el periodo que duren las obras del nuevo recinto.

Nuevo velatorio

Las obras del nuevo velatorio municipal avanzan según lo previsto. Los trabajos comenzaron el pasado mes de noviembre con la demolición del antiguo edificio y tienen una duración estimada de alrededor de doce meses. En estos momentos se está llevando a cabo el trasplante de los grandes ficus situados en la parcela, que serán reubicados en el futuro parque urbano de Agüimes. Se trata de una fase especialmente delicada del proyecto, ya que esta operación requiere la intervención de especialistas en poda, ingenieros agrícolas y transportes especiales, además de una planificación minuciosa.

El nuevo recinto ocupará una superficie construida de 398 metros cuadrados sobre una parcela de 849 metros cuadrados y sustituirá al actual inmueble, levantado en 1950. El futuro edificio contará con dos túmulos, salas de velado íntimo y de uso general, zonas de descanso, aseos, patios ajardinados y acceso directo para vehículos fúnebres hasta la sala de preparación, con el objetivo de adaptar el servicio a la normativa vigente y ofrecer unas instalaciones modernas y acordes a las necesidades actuales de las familias del municipio.