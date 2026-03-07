Primero Canarias inicia su proyecto en La Aldea con Ingrid Navarro como líder local

Primero Canarias (BNR-Primero Canarias) dio un paso importante ayer, viernes 6 de marzo, en su expansión en la isla con el inicio de su proyecto político en el municipio de La Aldea de San Nicolás, donde la teniente de alcalde y concejala de Medio Ambiente, Ingrid Navarro, fue elegida como presidenta local de esta nueva formación municipalista. Este acto coincidió con la inauguración de la sede de la organización en la calle Real, en pleno casco urbano de La Aldea.

La inauguración de la sede, que se llevó a cabo en el marco de la asamblea constituyente del partido, contó con la presencia del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, presidente del Bloque Nacionalista Rural (BNR), y Óscar Hernández, alcalde de Agüimes y presidente de Municipalistas Primero Canarias. En un acto cargado de simbolismo, Ingrid Navarro, quien ha sido una figura clave en la política local de La Aldea, expresó su agradecimiento por el amplio apoyo recibido y destacó que este era el comienzo de un "proyecto nuevo e ilusionante" para el municipio.

Navarro subrayó que la formación estaba compuesta por "personas comprometidas con sumar para su pueblo", reafirmando su convicción de que La Aldea, históricamente considerada "la gran olvidada" de Gran Canaria, debe comenzar a tomar el protagonismo que merece en la isla. “Queremos que La Aldea empiece a ser protagonista en Gran Canaria”, afirmó la nueva presidenta, quien también destacó el objetivo de trasladar a su municipio el "ejemplo de buena gestión" que han mostrado otros municipios gobernados por Municipalistas Primero Canarias, como Gáldar y Agüimes.

Primero Canarias arranca su proyecto en La Aldea con el liderazgo de Ingrid Navarro / La Provincia

Apoyo y entusiasmo por el futuro del municipio

En su intervención, Teodoro Sosa, presidente del Bloque Nacionalista Rural, hizo hincapié en que el BNR llegaba a La Aldea con el objetivo de recuperar “la ilusión, la esperanza y la confianza en la política como actividad transformadora”. Sosa destacó que este nuevo proyecto político venía a decirles a los aldeanos que "no está todo perdido" y que el equipo de Primero Canarias estaba compuesto por un grupo de hombres y mujeres “decididos a entregar sus energías por el futuro de La Aldea de San Nicolás”.

Por su parte, Óscar Hernández, presidente de Municipalistas Primero Canarias, también mostró su entusiasmo por la llegada de la formación a La Aldea. Destacó que el equipo local, liderado por Ingrid Navarro, combina “juventud y experiencia”, lo que lo convierte en un equipo “competente y comprometido” para encontrar las soluciones que el municipio necesita. Hernández subrayó que, con este equipo, La Aldea tiene la oportunidad de conquistar un futuro mejor, asegurando que contará con todo el respaldo de BNR y Municipalistas Primero Canarias en este desafío.

Un equipo renovado con miras al futuro

El proyecto político que arranca en La Aldea de San Nicolás busca ofrecer una alternativa política fresca, cercana y orientada a mejorar la calidad de vida de los aldeanos. Ingrid Navarro y su equipo aspiran a ser una opción viable para resolver los problemas y desafíos que enfrenta el municipio, con un enfoque basado en la participación ciudadana y en la gestión eficiente de los recursos.

La nueva sede de Primero Canarias servirá como punto de encuentro para todos los vecinos que deseen involucrarse en el proyecto y colaborar en la construcción de un municipio más justo y próspero.