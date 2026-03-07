El Congreso Nacional de Lactancia Materna premia un trabajo del Colegio de Enfermería de Las Palmas

La comisión de lactancia materna del Colegio de Enfermería de Las Palmas (CELP) está de enhorabuena. Nueve de sus integrantes han obtenido el premio a la mejor comunicación sobre lactancia y sociedad otorgado por la Associació Catalana Pro Alletament Matern (ACPAM), dentro de la 13ª edición del Congreso Nacional de Lactancia Materna, que finalizó este sábado en Sevilla y estuvo organizado por la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN).

El trabajo galardonado, que fue presentado al Congreso por las enfermeras canarias Abigail Mesa, Julia Jeppesen, María Dolores Mesa, Coral Castro, Yazmina Afonso, Naira Cabrera, Rita Socorro e Iraya Monagas, con la coordinación de Ana García Morago, vocal del CELP en la isla de Fuerteventura, se centró en los resultados positivos alcanzados con la promoción de la lactancia materna en el entorno escolar. La evidencia respalda que la integración en el currículo escolar de contenidos relacionados con la lactancia, junto con la implementación de campañas escolares de sensibilización, aumentan la intención futura de amamantar y mejoran la percepción social de la lactancia, normalizándola desde las edades más tempranas.

Programa de salud escolar

La iniciativa surgió desde la propia comisión de lactancia materna que, en colaboración con las enfermeras del programa de salud escolar del CELP, desarrolló una serie de talleres de formación dirigidos a niños y niñas de primero y segundo de Educación Primaria. Tras los talleres, el alumnado participó en un concurso de dibujo sobre lactancia materna y en uno de los centros incluso se habilitó una sala de lactancia para madres, profesorado o alumnado lactante.

La experiencia, valorada de forma muy positiva por la comunidad escolar, sirvió para fijar en el alumnado conceptos esenciales de lactancia, tales como el vínculo madre-bebé, la alimentación al pecho y la crianza respetuosa. La comunicación concluye que el desarrollo de políticas escolares que apoyen la lactancia y provean de espacios y tiempos para amamantar no solo protegen el derecho a la lactancia sino que además resultan muy efectivas a largo plazo para la promoción de la lactancia materna como parte natural de la crianza.