Gran Canaria alza la voz contra el patriarcado

Una marea violeta recorrerá este domingo las calles de la capital grancanaria con motivo del Día Internacional de las Mujeres. La marcha partirá a las 12.00 horas desde el Parque San Telmo y avanzará hasta la Plaza de Santa Ana, donde tendrá lugar la lectura del tradicional manifiesto. La movilización, impulsada por la Red Feminista de Gran Canaria, se celebra este año bajo el lema, Feministas en resistencia contra la ofensiva patriarcal. A través de él, el colectivo quiere alertar sobre un retroceso en materia de derechos y de los discursos que cuestionan los avances en igualdad.

«Estamos ocupadas en resistir a una situación que nos preocupa y que cuestiona derechos fundamentales», señala Nayra Marrero, portavoz de la citada agrupación. A su juicio, este contexto se traduce en ejemplos de retroceso, como «un discurso de odio, un cuestionamiento de las bases de la democracia y de los derechos humanos».

Retroceso

Entre las preocupaciones del movimiento, figura la reaparición de debates que se consideraban superados. «Están intentando que se vuelva a cuestionar la interrupción voluntaria del embarazo y que se fomente una visión casi natural o biológica sobre los cuidados y sobre cuál debería ser el papel de las mujeres en la sociedad», advierte Marrero. «Quieren devolvernos a un pasado donde no decidíamos sobre nuestras vidas», añade.

La lucha contra la violencia machista volverá a ser una de las principales reivindicaciones de la jornada. «La prioridad es la vida de las mujeres. Este año ya hay 12 asesinadas por violencia machista en España. En el caso concreto de Canarias, han perdido la vida dos mujeres y un menor», recuerda.

Educar en igualdad

Junto a estas reivindicaciones, la convocatoria también pone el acento en la importancia de educar en igualdad y de abordar las relaciones afectivo-sexuales en los centros escolares. Además, el colectivo quiere apoyar la lucha de las mujeres en los países subdesarrollados.

En el marco de los actos de este 8M, la Red Feminista de Gran Canaria entregará además sus reconocimientos anuales. Como ya se ha anunciado, el premio colectivo Berta Cáceres recaerá este año en la plataforma Movimiento Regularización Ya, por su defensa de los derechos de las personas migrantes, sobre todo de las mujeres .

Por su parte, el galardón Simone de Beauvoir será para la trabajadora social Idaira Alemán Afonso, que ha impulsado proyectos como Por-No Hablar, a través del cual potencia una visión crítica de la pornografía e incide en la necesidad de aportar herramientas a los menores para favorecer su educación sexual.

Para Marrero, es fundamental salir a la calles para luchar por la igualdad real y los derechos. Por ello, anima a la ciudadanía a participar este domingo en la movilización. «Es importante que luchemos juntas, que nos encontremos y que sigamos reivindicando», afirma. «No podemos permitirnos ni un paso atrás. Necesitamos seguir avanzando en igualdad», remarca la portavoz.