Homenaje póstumo a Cipriano Marín Cabrera: un legado imborrable en la defensa del patrimonio y la sostenibilidad

El Cabildo rindió hoy un homenaje póstumo a Cipriano Marín Cabrera, consultor y referente internacional en múltiples procesos vinculados al territorio, el patrimonio y la defensa de los valores ligados a la cultura, la diversidad de los pueblos y la sostenibilidad, además de ser una figura clave en la declaración del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria como Patrimonio Mundial.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, expresó: "Cipriano Marín nos mostró que el Patrimonio Mundial es un abrazo al pasado, pero también un modo de entender el futuro", durante el emotivo tributo celebrado en la sede del Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, al que asistieron familiares, amistades y personas de múltiples ámbitos que compartieron tiempo y trabajo con él. El evento también contó con la intervención del consejero de Presidencia, Teodoro Sosa, la proyección de un video sobre su trayectoria y la entrega de una escultura a la familia.

Un legado de sostenibilidad y visión panorámica

"Gracias a Cipriano, convencimos al mundo y me atrevería a decir que convencimos a la propia isla, superando las incredulidades, resistencias internas, tibiezas e inseguridades que tantas veces nos han coartado a lo largo de la historia", reflexionó Morales. "Cipriano", añadió, "nos hizo ver con claridad que hemos tenido la fortuna y la responsabilidad de recibir en nuestras manos la rica y singular herencia de quienes habitaron el corazón mismo de las Montañas Sagradas, en diálogo constante con la tierra que pisaban y los astros".

El presidente del Gobierno de la isla lo definió como un hombre "sabio y bueno" y destacó que Marín Cabrera "aportó su visión panorámica, la propia de un pionero y firme defensor de la sostenibilidad, del turismo responsable, de los valores democráticos, de la identidad y la diversidad de los pueblos del planeta, con especial sensibilidad hacia los territorios insulares".

Responsabilidad y coherencia ante el legado

El consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, manifestó que Gran Canaria pierde con su partida a un "aliado imprescindible, pero también gana una responsabilidad: la de no rebajar el listón que él nos inculcó. Y la de planificar con la misma coherencia y entender que cada decisión pública debe medirse en términos de sostenibilidad, de justicia intergeneracional y respeto a nuestra identidad."

Un largo recorrido de logros y compromiso

Cipriano Marín Cabrera, en su papel de coordinador del expediente impulsado por el Cabildo de Gran Canaria, fue fundamental para la declaración del Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria como Patrimonio Mundial en la Convención de Patrimonio Mundial de la Unesco, celebrada en Bakú (Azerbaiyán) en julio de 2019. Con su liderazgo, supo canalizar el caudal humano, científico y social que rodeó el proyecto, poniendo a la cumbre de Gran Canaria y su legado histórico, arqueológico, etnográfico y natural como uno de los tesoros por los que debe velar la Humanidad.

Homenaje del Cabildo de Gran Canaria a Cipriano Marín Cabrera / Cabildo de Gran Canaria

Marín Cabrera también fue miembro del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), de la Comisión Española de Patrimonio Mundial de la Unesco, cofundador del Instituto de Turismo Responsable y secretario general del Centro Unesco de Canarias, entre muchas otras iniciativas que le posicionaron como una pieza clave en múltiples procesos vinculados al territorio, el patrimonio y la defensa de los valores culturales.

Compromiso con el turismo sostenible y el medio ambiente

Matemático de formación, Marín desarrolló su carrera en las energías renovables durante casi 30 años. Fue secretario general de la primera Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, impulsada por la Unesco y la Organización Mundial de Turismo, celebrada en Lanzarote en 1995, donde se aprobó la Carta Mundial de Turismo Sostenible. También fue secretario general de INSULA (Consejo Científico Internacional para el Desarrollo de las Islas), promoviendo el desarrollo sostenible del turismo.

En el ámbito de la astrofísica, Marín Cabrera coordinó la Iniciativa Starlight en el Instituto de Astrofísica de Canarias, promoviendo el alumbrado exterior inteligente y eficiente. También impulsó la Iniciativa BiosphereSmart en colaboración con el Programa MaB de la Unesco, y es autor de más de treinta publicaciones y artículos sobre desarrollo sostenible y energías renovables.

El legado de Cipriano Marín permanecerá en la gestión del patrimonio, el turismo sostenible, y su visión sobre cómo la cultura, la identidad y la sostenibilidad deben entrelazarse para construir un futuro equilibrado y respetuoso con el planeta.