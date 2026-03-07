Juan Francisco Fonte: «Al Puerto le veo un futuro espléndido, sobre todo con la incorporación de la eólica marina»

¿Qué supone para usted haber recibido el reconocimiento como Hijo Predilecto por parte del Cabildo de Gran Canaria?

Pues ha sido una sorpresa en todos los aspectos, no lo esperaba. Aunque la iniciativa fue de la Asociación Canaria de Coleccionistas Marítimos, todo el estamento portuario, de todas las empresas, todas las asociaciones, incluso los estibadores, de forma unánime, solicitaron el apoyo para que me declararan Hijo Predilecto.

Son varios los reconocimientos que ha ido acumulando, desde la Cruz del Mérito Naval al otorgado por la Fundación de Puertos de Las Palmas, ¿qué supone a diferencia de los anteriores?

Para mí es el reconocimiento de toda la isla de Gran Canaria a la labor que he venido desempeñando en el aspecto marítimo y portuario; primero en la emisora Radio Atlántico, donde me inicié con el programa ‘Mensajes al Atlántico’ con mi concuño José López Urquía.

Después, en la editorial Prensa Canaria donde me llamaron, a través de su gerente Tomás Hernández Pulido, para hacerme cargo de la información del Puerto de La Luz cuando reapareció La Provincia en su nueva etapa, en diciembre de 1966. En ese mismo mes inauguré la columna ‘Desde mi Noray’, que se ha mantenido durante 60 años.

¿Cómo empezó usted en la información del Puerto?

Como dije antes, por Radio Atlántico, pero quizás mi vocación inicial fue de la mano de mis padres, sobre todo de mi padre. Yo nací en la calle de Luis Morote y él me cogía de la mano y me llevaba hasta el Muelle de Santa Catalina para ver los barcos. Allí sentí ya la llamada del Puerto en todos los aspectos. Me entregué a él con el alma aportando ideas.

¿Como cuáles?

Los barcos de crucero atracaban en el dique Generalísimo, era un muelle estrecho de solo seis metros de ancho y era un sitio aislado de la ciudad. Yo trabajé, y luché, para que los cruceros se colocaran en la propia ciudad.

Cuando su padre le llevaba hasta el Puerto, ¿qué es lo que más le llamaba la atención y que guarda en la memoria?

Pues el movimiento que se hacía de los pasajeros o viajeros de las Islas. En esa época el desarrollo aéreo era muy limitado y todo el movimiento se hacía a través del mar y los correíllos famosos, aquellos correíllos negros del Viera y Clavijo, de León y Castillo, el Palma, que eran los mayores.

Constituían todo un acontecimiento cada vez que atracaban en el Muelle de Santa Catalina y aparecía gente de todo el Archipiélago. Eso hizo posible que muchas de esas personas se quedaran aquí a trabajar,era un polo de desarrollo y de creación de empleo.

Le he escuchado decir que usted se define como un hombre de Puerto.

Sí, por encima de todo, porque la primera luz que vi fue la del Puerto de La Luz. Aunque nunca he sido marino, se puede decir que he sido marino de tierra. Me acuerdo que me dormía en la cama con la sirena de los barcos llamando al práctico para salir y las olas de la playa de Las Canteras.

En la actualidad, el Puerto de La Luz ha crecido bastante.

Sí, cuando llegué tenía cuatro kilómetros de atraque en la década de los 60. Hoy, tiene ya 21 kilómetros. Es una demostración palpable del crecimiento espectacular que ha tenido. Hay que tener en cuenta otro detalle, en estos momentos el dique Reina Sofía es la obra en mar abierto mayor de Europa y tiene casi cinco kilómetros de longitud. También ha crecido en superficie, tenemos 400 hectáreas tanto para concesiones, como para terminales o reparaciones navales. Es, digamos, una isla dentro de otra isla.

¿Por eso se refiere usted a Gran Canaria como la Isla-Puerto?

Correcto, es una frase que patentó mi conocido Bernardino Correa Viera, en paz descanse, que era un hombre experto en temas portuarios.

El Puerto de La Luz, además, acaba de cumplir 143 años. Y sigue creciendo.

Todavía no hemos colocado la última piedra. Ahora mismo, la Autoridad Portuaria ha anunciado incluso más obras y, además, hay otro dato más importante. El Puerto de La Luz es el motor de todo el Archipiélago.

Lleva 60 años publicando la columna ‘Desde mi noray’, en LA PROVINCIA, ¿cómo ha sido la interacción con los lectores?

Ha sido un contacto directo con todos los lectores y con toda la gente que siente y vive el Puerto. En un reciente noray dije que el Puerto de La Luz se puso de rodillas para recibir la bendición del obispo de aquel entonces para poner la primera piedra. Es una demostración del amor y el deseo que siempre ha tenido el pueblo canario para que este puerto fuera hacia arriba y que fuera el motor del desarrollo.

Hace poco, la presidenta de la Autoridad Portuaria decía a este periódico que uno de los retos que todavía tiene el Puerto es acercarlo aún más a la ciudadanía. ¿Cree usted que hay una desconexión de los vecinos de la capital, o de la isla con él?

En realidad, lo que ha pasado es que antes la gente lo visitaba de manera libre, se podía pasear por todos los muelles sin ningún problema, pero cuando llegaron los problemas de atentados a barcos, Europa marcó una línea de seguridad en la que se decidió que había que cerrar los muelles y protegerlos.

Eso hizo que el público que quería visitar el Puerto ya no pudiera, pero surgieron alternativas, como las excursiones por su interior y los cruceros por la bahía. La Autoridad Portuaria organiza una serie de visitas que se pueden solicitar a través de asociaciones, colegios, organizaciones e institutos y los escolares acuden cada año. Ahí se les muestra también que es un un lugar de fomento de puestos de trabajo.

¿El contexto de geopolítica actual beneficia al Puerto?

Te respondo con una anécdota. Uno de los consignatarios antiguos, ya desaparecido, Guillermo Sintes Marrero, gran amigo mío, me decía que su padre, también consignatario, le comentaba que los consignatarios del Puerto de La Luz vivían en pecado mortal porque siempre están pendientes del mal ajeno, y eso es lo que nos ocurre ahora con lo que está pasando en el mundo. De forma directa o indirecta, el conflicto actual y la situación en el Mar Rojo beneficia al Puerto de La Luz.

Por otra parte, usted ha reivindicado varias veces la creación de un Museo Naval, ¿se hará realidad?

Siempre he luchado, y ahí están de ejemplo las columnas de mi noray, porque la ciudad tuviera un museo. El Castillo de La Luz se restauró en su día para que ponerlo ahí, pero por ciertas circunstancias el Ayuntamiento cambió de opinión y eso se lo facilitó a nuestro escultor Martín Chirino.

La actual presidenta de la Autoridad Portuaria anunció desde que tomó posesión que iba a construir un museo marítimo dentro de nuestro recinto. Creo que es muy importante, y necesario, para que toda la historia del Puerto la puedan ver las nuevas generaciones, desde cómo surgió, cómo se ha desarrollado y cómo está en la actualidad. Espero que en corto tiempo sea una realidad. Me consta que se están dando los primeros pasos para que sea una realidad.

¿A usted le gusta llamarlo Puerto de La Luz, específicamente, verdad?

Bueno, es que yo mantengo una teoría. Don Juan de León y Castillo, cuando hizo los primeros planos del Puerto los envío a Madrid y lo tituló ‘Puerto de refugio de la Luz’. Creo que la palabra La Luz nunca se debe de perder. Se debe de mantener por encima de todo porque Las Palmas era el antiguo muelle, que estaba en el parque San Telmo.

Ese muelle desapareció al construirse la Avenida Marítima y, por lo tanto, no hay razón para llamarle Puerto de Las Palmas, aunque internacionalmente, en el argot del inglés marítimo se le conozca así, pero evidentemente para nosotros, los canarios, para los residentes en esta isla siempre será el Puerto de La Luz.

Desde su experiencia y conocimiento, ¿qué futuro le ve al Puerto?

Pues yo le veo un futuro espléndido, un futuro de servicio, sobre todo con la próxima incorporación de la energía eólica marina, que puede ser la base para el arranque de los primeros cimientos, esa energía situada en el mar.