Muere Rosa Antonia Henríquez García, Medalla de Plata de Gáldar y alcaldesa pedánea de las medianías

Rosa Antonia Henríquez García, una figura muy querida en el municipio de Gáldar, falleció ayer viernes en Las Palmas de Gran Canaria a los 85 años de edad. Su partida ha conmocionado a la comunidad local, que la recuerda por su entrega y por su incansable trabajo en favor del desarrollo de su barrio y las medianías de Gáldar, ha informado el Ayuntamiento este sábado.

Rosa Antonia desempeñó un papel crucial en la vida social y política del municipio, especialmente en 1996, cuando fue nombrada alcaldesa pedánea de las medianías de Gáldar. Su liderazgo cercano y resolutivo la hizo muy respetada y querida por sus vecinos, quienes siempre destacaron su capacidad para unir a la comunidad en torno a proyectos comunes.

Un legado de compromiso social

Además de su cargo como alcaldesa pedánea, Rosa Antonia fue una destacada activista social. Desde 1980 hasta 2004, estuvo al frente de la Asociación de Vecinos Imidiaguem de Juncalillo, desde donde promovió numerosas iniciativas sociales y reivindicativas que mejoraron la calidad de vida de los residentes de las medianías. Su trabajo en la asociación fue clave para fortalecer el tejido social y promover la solidaridad en la zona.

En 1999, Rosa Antonia obtuvo el carné de mediadora social, una labor que ejerció hasta 2004, ayudando a resolver conflictos comunitarios y a promover la convivencia en su barrio.

Rosa Antonia Henríquez García, Medalla de Plata de Gáldar. / La Provincia

Reconocimiento a su trayectoria

En 2013, el Ayuntamiento de Gáldar le concedió la Medalla de Plata del Municipio como reconocimiento a su labor altruista y su dedicación al servicio público. La distinción se entregó en una emotiva ceremonia en la iglesia de Santiago de los Caballeros, donde Rosa Antonia, junto a otras figuras ilustres de Gáldar, recibió el homenaje de su comunidad.

Un legado que perdura

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, expresó su más sentido pésame a la familia y amigos de Rosa Antonia, destacando que su figura será siempre recordada por su compromiso con el municipio y su capacidad para fomentar el espíritu de colaboración y unidad entre los vecinos. "Su entrega desinteresada y su amor por Gáldar quedarán siempre en nuestra memoria", afirmó el alcalde.

Los vecinos de Gáldar han querido rendir homenaje a Rosa Antonia, rememorando su incansable lucha por mejorar su comunidad, su cercanía y su capacidad para liderar con humildad y dedicación. Su incineración tendrá lugar hoy, a las 20:30 horas, en el Tanatorio de Fucasa Las Torres, donde se encuentra instalada su capilla ardiente.

Rosa Antonia Henríquez García ha dejado un legado de servicio público, que continuará siendo una fuente de inspiración para las futuras generaciones de Gáldar.