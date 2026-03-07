"Lo peor son las drogas": Consejos desde la cárcel de condenados por delitos viales

Cada año, alrededor de 90.000 personas en España son condenadas por delitos relacionados con la seguridad vial. A pesar de la gravedad de estas infracciones, muchas de estas sentencias no conllevan penas de prisión significativas. La mayoría de estos delitos están vinculados al consumo de alcohol y drogas al volante, situaciones que ponen en riesgo no solo la vida de quienes las cometen, sino también la de los demás.

El experto en seguridad vial Bernardo Hernández, quien comparte regularmente su experiencia en redes sociales, relata en uno de sus vídeos recientes una visita a la prisión Las Palmas I. Allí, junto a miembros de la ONG AIPSEV, se reunió con internos que cumplen condenas por delitos viales. A través de sus testimonios, los reclusos reflexionaron sobre las decisiones que los llevaron a estar tras las rejas, ofreciendo consejos valiosos para evitar que otros repitan sus mismos errores.

Uno de los internos compartió su historia de cómo, tras ser detenido por conducir sin carnet y bajo los efectos de las drogas, terminó estampándose contra un árbol. Al preguntarle si sabía que esa conducta era ilegal, respondió: "Claro que lo sabía", reconociendo que su inconsciencia y el consumo de sustancias fueron determinantes en su comportamiento. "Ha sido duro estar aquí, pero ahora tengo claro que lo peor son las drogas, porque pierdes el control sobre lo que haces".

Cuando se le preguntó si esta experiencia le estaba sirviendo para algo, respondió: "Sí, porque quiero sacar el carnet de conducir, ser una persona más en la sociedad y poder manejar mi coche cuando lo tenga". Dejó claro que lo importante ahora es reflexionar sobre sus acciones y advirtió a todos los que lo escucharan: "Que saquen el carnet y no consuman sustancias prohibidas. No solo es peligroso para ellos, sino para todos los que comparten la carretera".

Noticias relacionadas

La lección más importante de su relato es la necesidad de asumir la responsabilidad al volante y el compromiso de no repetir los errores que llevaron a tantas personas a enfrentar las consecuencias de sus actos.