Topónimos y apellidos, huellas de la población afrodescendiente en Tunte

En las medianías del sur de Gran Canaria, lejos de los puertos y de los grandes centros históricos de la isla, Tunte guarda una historia poco conocida: la de la población negra que durante siglos formó parte del paisaje humano de Tirajana. Su rastro no solo aparece en documentos antiguos, sino también en la memoria del territorio, en los apellidos que aún circulan por la comarca y en topónimos que dibujan las medianías. El historiador e investigador Jesús Álvarez Pérez reconstruyó esa presencia en el estudio La población negra de Tirajana. Los afrodescendientes tirajaneros en las fuentes documentales (siglos XVII-XIX), publicado en la revista El Pajar. A partir de archivos parroquiales, notariales y provinciales, el trabajo permite rastrear cómo se asentó y evolucionó esta comunidad en el interior de la isla.

La investigación muestra que desde finales del siglo XVI existe documentación que menciona a una población negra en la comarca histórica de Tirajana. En muchos casos, se trataba de personas que habían llegado como esclavas para trabajar en los ingenios azucareros de la isla, aunque con el paso del tiempo parte de ellas logró la libertad por compra, fuga o matrimonio. El historiador cuenta que actualmente es muy difícil saber cuántos esclavos negros pudieron llegar a Tirajana, ya que nunca se hizo un censo exclusivo. En Gran Canaria, se estima que el número pudo alcanzar entre el 10% y el 12% de la población. Sin embargo, Álvarez explica que su investigación no tiene como objetivo desmentir la presencia o no de población esclava, sino más bien reconocer que en Tunte hubo una población negra de la que a día de hoy aún hay vestigios.

Apellidos, como Sarmiento, Liria, Cruz o Pérez están asociados a personas negras, morenas o mulatas.

Apellidos y topónimos, huellas en la historia

El historiador explica que, una vez libres, muchos de ellos se desplazaron hacia el interior de la isla, hacia lugares como Tirajana. El aislamiento geográfico de la zona, con accesos difíciles y escasa presencia institucional, facilitó que pudieran establecerse. Lejos de ser un grupo anecdótico, las fuentes históricas describen a los llamados ‘negros de Tirajana’ como una comunidad organizada por lazos familiares, intereses económicos y redes de apoyo mutuo. Durante siglos trabajaron principalmente en la agricultura, el pastoreo o los oficios rurales, participando activamente en la economía de la comarca. Algunos incluso tuvieron presencia en la defensa militar del territorio. Las crónicas mencionan, por ejemplo, a Juan Felipe de Liria, miembro de una familia negra de Tirajana que llegó a ocupar cargos en las milicias isleñas y en la cofradía de San Sebastián de Tunte.

Uno de los aspectos más reveladores del estudio es la presencia de apellidos vinculados a esta población en los documentos históricos. En las partidas de bautismo del siglo XVIII aparecen familias con apellidos como Mostaza, Sarmiento, Liria, Cruz o Pérez, asociados a personas identificadas como negras, morenas o mulatas. «Estos registros permiten seguir la pista de varias generaciones y comprobar cómo estas familias fueron arraigando en el territorio, hasta nuestros días», explica Álvarez. A través de matrimonios, herencias y propiedades, su presencia se consolidó durante siglos en la sociedad de Tunte. El territorio también guarda huellas de esa presencia. Algunos lugares del sur de la isla conservan topónimos que remiten a esa historia, como espacios conocidos tradicionalmente como Hoya la Negra, referencias que para los investigadores forman parte de la memoria histórica del paisaje.

Para Álvarez, reconocer esa historia significa ampliar la mirada sobre el pasado de Gran Canaria. Durante siglos, la población negra formó parte activa de la construcción social y económica del sur de la isla, aunque su papel haya quedado diluido en los relatos oficiales. Recuperar estas historias supone también reconstruir parte de la identidad canaria.