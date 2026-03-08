Arucas: las cuatro alternativas para acceder a Hoya de San Juan

El Ayuntamiento de Arucas entrega un estudio técnico a la consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias en el que pone sobre la mesa cuatro posibles alternativas para facilitar la entrada directa a Hoya de San Juan (el casco) a los vehículos procedentes de Las Palmas de Gran Canaria. En el barrio residen 1.252 habitantes, que tienen que dar un rodeo que genera mayor colapso en la entrada a la ciudad.

Los usuarios que circulan desde Las Palmas por la autovía GC-3 que tienen intención en entrar en San Juan, La Montaña y los alrededores se ven obligados a desplazarse hasta la glorieta principal de acceso al casco (de la Cruz Roja) o tomar otras alternativas. Esto supone recorrer 1,75 kilómetros, con su correspondiente coste de tiempo y dinero, y saturar esa rotonda.

Diluir los miles de coches

Las propuestas de la consultora HL2 bajo encargo del Ayuntamiento persiguen aminorar la distancia, acortar tiempos en los desplazamientos y bajar el trasiego de coches en el punto más ‘conflictivo’ de la entrada al centro histórico.

La GC-20, con la glorieta principal de acceso a Arucas al fondo. / Jose Pérez Curbelo

El estudio de tráfico de la cuarta fase de la circunvalación con la capital hablaba ya de 28.000 vehículos en 2019 en el enlace de Arucas y la previsión de 43.085 en el año 2039. Y hay que tener en cuenta que la edificación del parque de bomberos es ahora mismo inamovible, y requiere una vía de aceleración progresiva para los camiones al incorporarse a la GC-20.

La propuestas buscan aliviar los flujos de tráfico de Arucas, especialmente en las horas punta, mediante la mejora del acceso a Hoya de San Juan. En este barrio residen 1.252 habitantes, y se estima que 445 coches utilizarían el nuevo acceso a diario, generando las obras sugeridas más itinerarios para dispersar el tráfico.

Opción 1

Habilitar un acceso directo desde los bomberos a la rotonda. El carril de una vía que conecta la capital con San Juan se convertirá en un carril trenzado de 142 metros. Este diseño permite que los vehículos que vienen de Bañaderos se incorporen de manera más ágil a la GC-20. A su vez, el carril de salida desde la GC-3 a Hoya San Juan permite el acceso directo al parque de bomberos.

Parque bomberos de Arucas, junto a la GC 20. / LP / DLP

Para evitar maniobras bruscas de los conductores del carril de acceso a la carretera general (GC-20) que recibe el tráfico de barrios como Cardones, Trasmontaña y El Perdigón, se limitaría la nueva entrada con una línea continua. Esto obliga a realizar el cambio de carril con anterioridad al tramo de trenzado. Sin embargo, es «una solución de alto nivel de riesgo para los conductores».

Alternativa 2

La solución se basa en la colocación de una señal de ceda el paso en el carril de acceso a la GC-2 desde la GC-3 con origen en el Norte. Esto permite a los usuarios acceder de la GC-2 de forma segura. Los vehículos que vienen de Las Palmas de Gran Canaria por la autovía GC-3 podrán entrar en condiciones de seguridad a Hoya San Juan usando el nuevo carril. Y mantiene el acceso directo desde el parque de bomberos hacia la rotonda, reconfigurándose los carriles en su tramo próximo. El carril de desaceleración para los coches que viene desde Las Palmas para entrar en Hoya San Juan será compartido con los que se incorporar de la GC-20 desde el norte por la GC-3 y quieren ir a la glorieta de entrada al casco. El carril de trenzado da preferencia para quienes vienen de la capital.

Alternativa 3

Es similar a la anterior, pero se diferencia en la creación de una cuña ‘cebreada’ que impide al usuario de la vía proveniente de la zona norte-GC3 acceder directamente al carril de la GC-20, que lo dirige a la glorieta de acceso al casco de Arucas.

Alternativa 4, del informe de la consultora contratada por el Ayuntamiento de Arucas. / LP / DLP

Alternativa 4

Parecido a la opción 1, consiste en la creación de un carril de trenzado de 318 metros, con 257 metros de línea discontinua para los cambios de carril. El carril de enlazados proyectado se uniría a la glorieta existente de acceso al barrio de Hoya San Juan mediante una curva, que tendría un radio de giro de 7,5 metros. Precisamente, este es el principal inconveniente para una conducción segura.

El ingeniero de Caminos y autor del informe encargado por el Ayuntamiento de Arucas, Hubert Lang-Lenton, propone la alternativa 2, al priorizar la seguridad.

El alcalde de Arucas, Juan Jesús Facundo, opta por la cuarta, que solo requiere ocupar parte de terrenos ya expropiados junto a la rotonda situada entre el parque de bomberos y la gasolinera. Para ello, habría que solucionar el problema del desnivel, y solo sería válido para los coches.

La consejería de Obras Públicas ha señalado que está de momento estudiando la petición municipal.