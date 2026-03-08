Un 'Cristo resucitado' de tres metros: la última creación de Chano Navarro gracias a la IA y el 3D

Entre algunos utensilios heterodoxos, como una bañera arrimada a la pared, un horno para fundir cera que se alimenta con una bombona de butano, radiales y un barniz mate rebajado en un viejo bote de aceitunas, está Chano Navarro, un escultor con ropa de faena. Pocas veces ocurre que un artesano abra las puertas de su taller sin recelos a la desconocida prensa. Tampoco es habitual que se detenga a explicar con todo lujo de detalle cómo realiza cada fase de su trabajo, qué prueba primero, qué descarta después y de qué manera ajusta un proceso de investigación que establece como «incipiente en Canarias».

Si hubiese que retratarle con palabras, podría decirse que Chano es un hombre sencillo dedicado enteramente a trabajar en su taller de Taliarte. También es el autor de obras con las que el lector se habrá topado alguna vez en el espacio público de Canarias. La estatua del pescador en la playa de Las Canteras, o la que corona el mirador de Los Romeros, en el barrio teldense de San Francisco, dedicada al poeta Saulo Torón y la soprano Isabel Macario, son algunos ejemplos.

El taller de Chano Navarro, en imágenes / José Carlos Guerra

La musa no le deja en paz ni a ratos. «Como a un poeta no puede parar de escribir», a él no se le está quieta la mano, ni puede parar de investigar nuevas formas de abordar la materia. Hace ya un lustro completó un curso sobre impresión 3D en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), que parece haberle abierto una nueva caja de herramientas. «La inteligencia artificial es como un ayudante con quien trabajas. O por lo menos así lo entiendo yo. Te permite tener un tratamiento milimétrico de la materia», explica.

Técnica pionera

A partir de ahí diseñó un procedimiento propio «e incipiente en Canarias» que combina la matriz tradicional de fundición de bronce con un proceso de digitalización y fresado para transformar troncos de cupressus en esculturas de más de tres metros que despiertan el interés de ferias de arte internacionales. «Negar este método es no comprender el momento en que vivimos con la IA», sentencia.

El taller de Chano Navarro, en imágenes / José Carlos Guerra

En este proceso de investigación, pidió al Cabildo de Gran Canaria la cesión de un gran tronco de madera previamente cortado en el aserradero de la finca de Osorio. Pero antes diseñó un prototipo pequeño, hecho en bronce, a partir de una rama quemada en los grandes incendios forestales de Gran Canaria durante 2020.

Escaneo y 3D

Después, escaneó esa pequeña pieza 3D, ajustó las piezas en un programa virtual y logró lo que él cuenta con voz tranquila: llevar esa pequeña pieza al gran tronco de cupressus, que se talló en una fresadora de control numérico. El resultado es un Cristo resucitado de gran formato. «De esta forma podría sacarse una copia exacta del David de Miguel Ángel», asegura.

Esta escultura resultante, de algo más de tres metros y que continúa el discurso de su exposición Resurrección (2019) en la Casa de la Cultura de Agüimes, llamó la atención de la Galería Art Question, que la incorporó a su programación y la llevó a la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Mónaco. Más tarde sus obras viajaron hasta la Phragma Art Exposition Sanya (China), de la mano de la Galería Agaphe, donde permanecerán expuestas desde el 15 de enero hasta el 31 de marzo. «Exponer ahí te otorga una proyección importante», asegura con orgullo.

Reconocimiento internacional

Su método, que según él también lo aplican otros grandes de la escultura como Jaume Plensa, le ha valido para situarse en el escaparate del Gigante Asiático. Las obras que viajaron hasta ahí son cinco: Estudio para el monumento de San Sebastián, Venus, Rostro, Fauno y Danza.

La máquina no se dedica a imprimir ni a añadir nada, solo talla lo que el artesano le dice. Mediante referencias de puntos, se limita a quitar lo que sobra con una disciplina casi obsesiva, y una «perfección imposible para la mano humana». «Hay que saber combinar tradición con modernidad. Un escultor debe saber tallar pero con el virtuosismo de Miguel Ángel es imposible», sostiene.

El taller de Chano Navarro, en imágenes / José Carlos Guerra

Después de la fase mecánica, elaborada en el taller Esculturas Bronzo de Santa Cruz de Tenerife, tocó volver a las manos humanas para ajustar detalles, suavizar superficies y aplicar tratamientos que protegieran la madera sin disfrazarla. Ahí reaparecen las herramientas de siempre y la lógica del oficio. «La labor del artista está en dejar plasmada su alma. Responde a una lógica inefable, en la que entra en juego la sensibilidad del artista», responde.

Tradición y espiritualidad

Con todo, el uso de tecnología no ha desplazado la parte más antigua de su oficio, de abstracción de ideas que más tarde lleva a la materia. Su imaginario suele derivar a la mitología clásica, como ocurre en Fauno, y nociones de espiritualidad que atraviesan buena parte de su producción.

El taller de Chano Navarro, en imágenes / José Carlos Guerra

Y como el encargo es lo que le da de comer, se encuentra enfrascado en seguir creando nuevas piezas. Prototipos elaborados en escayola o resinas acrílicas, y de los que todavía no sabe si escaneará con ayuda de Fragua del barbas, el laboratorio que le ayuda con los diseños digitales. Pero todavía queda rato para que esas piezas sean expuestas, como una dedicada a la esencia de la vida humana: «Estas no me arriesgo a moverlas del taller ni con la transpaleta», cuenta desinflado de la risa.