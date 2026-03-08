La Feria Europea del Queso cierra el fin de semana en La Aldea con 10.000 visitantes y 5.000 kilos vendidos

La Feria Europea del Queso cerró su novena edición tras un fin de semana de lleno total en las calles de La Aldea de San Nicolás, que ha sido sede del sabor y el patrimonio gastronómico de Canarias durante dos días de actividad frenética. Con los acordes del timplista Germán López se puso el broche a esta nueva entrega del evento agroalimentario, que ha recibido a más de 10.000 visitantes con una venta de queso que ha superado los 5.000 kilos.

Desde la una de la tarde, a poco de cerrar las puertas, muchos expositores habían colgado el cartel de "todo vendido", lo que es muestra del gran éxito que acompaña a esta cita anual con los quesos en el norte de Gran Canaria. Catas comentadas, degustaciones, productos novedosos, empresas asociadas, cultura, patrimonio, paisaje, música en directo y el mejor ambiente han llenado la Plaza de la Alameda y los alrededores, en una cita ya consolidada en el calendario.

La novena edición cierra con buen sabor de boca y con más de 5.000 kilos de producto vendido de una treintena de queserías del archipiélago, Baleares, Península, Italia y Portugal, además de las dos asociaciones y las asociaciones Asoquegran y Proquenor, y una decena de empresas vinculadas. La felicidad, gratitud y el cariño de los/as profesionales ganaderos/as y queseros han llenado de vida La Aldea, acompañando a un evento que ya trabaja en su décimo aniversario, que se celebrará en Agaete.

Esta feria busca impulsar y reconocer el trabajo de los/as profesionales del mundo rural, poner en valor los quesos elaborados en la isla, los oficios tradicionales, la identidad y el trabajo artesano en un sector que viene a sumar atractivo y valor añadido al turismo en Canarias, y que tras años de crecimiento ha ganado un especial protagonismo en el calendario gastronómico europeo.

José, vecino de Agaete, explicó que para su familia es una cita anual. “Solemos venir todos los años” por “la gran variedad de quesos, pero también de otros productos”. El ambiente “es muy agradable, con grupos de música, puestos de comida, restaurantes abiertos y este fin de semana, además, un tiempo que acompaña en La Aldea” para disfrutar en familia de un “día diferente”, celebró.

La misma idea ha compartido Alexis, de Gáldar, que también es “un habitual” de la Feria Europea del Queso. “Es una oportunidad para probar, no solo quesos sino más productos”. La feria invita a disfrutar de un fin de semana “con música y un ambiente relajado” y también a “descubrir y conocer más de nuestra isla y de fuera”. Natividad, de Arucas, no ha perdido el tiempo este fin de semana, paseando de puesto en puesto “para probar nuevos quesos y aprender de las catas y las degustaciones”. No ha faltado una cuña de queso para disfrutar en casa y “queso dulce” de una quesería italiana que, confiesa, le ha sorprendido. “Me ha encantado, volveré seguro”, adelantó.

El alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, ha celebrado que "no cabe otra manera de calificar este evento sino de manera positiva, con éxito absoluto, no solo por la afluencia de público local sino de todos los rincones de la isla, vecinos/as y turistas”, en un fin de semana en el que “se han alineado todas las circunstancias para que la gente pudiera venir a disfrutar de La Aldea".

Este es "un evento vinculado al sector primario que hace más visible y pone en valor nuestro producto local, porque nuestros quesos están a nivel mundial" y esta feria "es referente" con productos de varias denominaciones de origen de las diferentes regiones de la Península, "y los nuestros, que ganan en certámenes internacionales". Esta novena edición cierra posicionándose como una cita "absolutamente consolidada en el marco de ferias que organiza la Mancomunidad del Norte" con "las calles de la Aldea abarrotadas de gente". En tiempos de incertidumbre internacional, este tipo de eventos se deben poner "en primera línea, para reivindicar el justo valor y el papel que juega el sector primario en la economía regional", subrayó.

Como ha asegurado, ya está "esperando la nueva edición", con la que la feria cumple 10 años y que ya tiene escenario: Agaete. La presidenta de la Mancomunidad del Norte y alcaldesa agaetense, María del Carmen Rosario, se han declarado "feliz" de volver a cerrar una edición con “grandes números, con el mejor ambiente y con éxito para los queseros/as y el público”, que ha demostrado una vez más que esta es una cita gastronómica y "un lugar de encuentro".

Esta feria no es solo parte del compromiso firme de la Mancomunidad del Norte con su sector primario "sino toda una apuesta por los/as profesionales de la isla, por reivindicar lo nuestro, defendiendo un sector que es costumbre, tradición, historia, cultura, patrimonio y embajador de nuestro paisaje". Gran Canaria "tiene mucho que ofrecer, es una isla de sabores y con un turismo abierto al foráneo y al/la residente, con productos premiados internacionalmente".

Con "éxito de participación y de venta", la Feria Europea del Queso toma rumbo a una edición que “sin duda será especial, con un décimo cumpleaños en Agaete” que recibirá esta cita “con los brazos abiertos, alegría, responsabilidad y mucha ilusión".